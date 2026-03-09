Mazowieccy kontrterroryści ćwiczyli na Słowacji Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Ćwicz tak, jak będziesz walczył - to dewiza „specjalsów” z całego świata, która pokazuje, jak ważne są szkolenia w warunkach bojowych oddających realizm sytuacji. Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu zostali zaproszeni na słowacki poligon przez Jednostkę Specjalną Słowackiej Policji PPÚ Bratysława, gdzie wspólnie ćwiczyli.

W dniach 23-27 lutego 2026 na terenie poligonu wojskowego Centrum Szkolenia Lest w Republice Słowacji, odbyły się ćwiczenia taktyczne zorganizowane przez Jednostkę Specjalną Słowackiej Policji PPÚ Bratysława. Pohotovostný Policajný Útvar w Bratysławie to elitarna jednostka specjalna słowackiej policji, podległa Komendzie Okręgowej w Bratysławie. Zajmuje się zatrzymywaniem niebezpiecznych przestępców, ochroną porządku podczas imprez masowych, konwojowaniem niebezpiecznych osób oraz interwencjami w sytuacjach wysokiego ryzyka, w tym katastrof. To odpowiednik polskich jednostek kontrterrorystycznych. Do udziału w ćwiczeniach zostali zaproszeni policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu.

Wspólne ćwiczenia przedstawicieli jednostek specjalnych z Polski i Słowacji miały na celu jeszcze lepszą współpracę jednostek kontrterrorystycznych, zwiększenie motywacji funkcjonariuszy, a także wymianę doświadczeń, która w konsekwencji przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Była to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń w zakresie planowania działań bojowych, rozwiazywania sytuacji kryzysowych, w tym sytuacji zakładniczych.

SPKP w Radomiu/ZP KWP