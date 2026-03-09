Zlikwidowano „dziuplę samochodową”, w której rozbierano Toyoty zasilane wodorem Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Sokołowscy kryminalni rozbili profesjonalnie zorganizowaną dziuplę samochodową, w której na części rozbierano nowoczesne, zasilane wodorem Toyoty skradzione z powiatu wołomińskiego. Podczas błyskawicznej realizacji funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn na gorącym uczynku, ujawniając nie tylko dwa częściowo zdemontowane pojazdy o wysokiej wartości, lecz także liczne elementy z innych aut oraz narkotyki.

Sokołowscy policjanci z Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego wpadli na trop miejsca nielegalnego przechowywania i rozbiórki samochodów pochodzących z kradzieży.

W środę (4 marca), w trakcie realizacji działań operacyjnych funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 32 i 46 lat. Na miejscu ujawnione zostały dwa częściowo zdemontowane samochody marki Toyota zasilane wodorem, które w policyjnych bazach widniały jako skradzione z terenu powiatu wołomińskiego.

Mundurowi ujawnili także elementy zdemontowane z innych samochodów, w tym części karoserii od pojazdu marki BMW. Oba pojazdy, wraz z wieloma elementami samochodowymi, zostały przez policjantów zabezpieczone. Ponadto mężczyźni posiadali przy sobie narkotyki.

Mężczyźni zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Przedstawiono im zarzuty paserstwa umyślnego mienia znacznej wartości oraz posiadania wbrew przepisom ustawy substancji psychotropowych.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na to, aby na wniosek prokuratury, w piątek (6 marca) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec mężczyzn powiatu wołomińskiego. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Działania funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim doprowadziły do zatrzymania osób podejrzanych o udział w procederze przestępczym. Śledztwo pozostaje w toku, a policjanci kontynuują czynności mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności funkcjonowania zlikwidowanej dziupli samochodowej, której sprawa ma charakter rozwojowy.

mł. asp. Aneta Szurowska/KPP Sokołów Podlaski