Policjanci z Radomia i Kozienic zabezpieczyli 20 kg narkotyków wartych 2 mln zł Powrót Drukuj Blisko 20 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości około 2 milionów złotych zabezpieczyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Do sprawy zatrzymano 45-letniego mężczyznę, który decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W środę (4.03) funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, działając wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, przeprowadzili realizację wymierzoną w przestępczość narkotykową. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który przebywał w Mitsubishi. Już w trakcie pierwszych czynności policjanci ujawnili przy nim narkotyki. Sprawa szybko nabrała „rozpędu”, dlatego funkcjonariusze sprawdzili również miejsce zamieszkania zatrzymanego. W trakcie przeszukania policjanci ujawnili znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Kryminalni zabezpieczyli marihuanę, kokainę, haszysz oraz płynną amfetaminę. Łącznie zabezpieczono około 20 kilogramów narkotyków, których czarnorynkowa wartość szacowana jest na około 2 miliony złotych. 45-letni mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających wbrew przepisom ustawy. Na wniosek policji Prokuratura Rejonowa w Kozienicach skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy.

Zarzuty przedstawione 45-latkowi dotyczą posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za tego typu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: kom. Ilona Tarczyńska