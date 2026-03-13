Policjanci zatrzymali właściciela niebezpiecznych pozostałości wojennych Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Mazowieccy policjanci na posesji w Kozłowie znaleźli kilkaset sztuk amunicji oraz pocisków, które najprawdopodobniej pochodzą z okresu II wojny światowej. Do sprawy, jeszcze tego samego dnia w Radomiu zatrzymano 22-letniego właściciela nielegalnego składowiska. Teraz musi się on liczyć z odpowiedzialnością karną m.in. za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Kodeks karny przewiduje za to nawet do 8 lat więzienia.

Wczoraj, 12 marca 2026 r. policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu oraz Komendy Miejskiej Policji w Radomiu prowadzili działania na terenie posesji zlokalizowanej nieopodal Radomia. Z informacji, która wpłynęła od funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wynikało, że w tym miejscu mieszka mężczyzna, który może posiadać niedozwolone, niebezpieczne przedmioty pochodzące z okresu II wojny światowej.

Niebezpieczne znalezisko mogło stanowić zagrożenie, dlatego też ważne było zachowanie należytych środków ostrożności oraz ewakuacja pobliskich domów. Odwołano również zajęcia w szkole, która znajduje się kilkadziesiąt metrów od podejrzanej posesji. Na jej terenie, kryminalni wraz z policyjnymi pirotechnikami znaleźli m.in. kilkaset sztuk amunicji oraz pocisków, które najprawdopodobniej pochodzą z okresu II wojny światowej. Część zabezpieczonych przedmiotów będzie wymagała neutralizacji na poligonie.

Na miejscu policyjnych działań nie było zbieracza militariów. Został on zatrzymany wieczorem w Radomiu przez policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu i osadzony w policyjnym areszcie do dyspozycji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, która prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie. Teraz musi się on liczyć z odpowiedzialnością karną m.in. za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Kodeks karny przewiduje za to nawet do 8 lat więzienia. Policjanci będą między innymi wyjaśniać, skąd mężczyzna miał te przedmioty. Niewykluczone, że dalsze czynności procesowe doprowadzą do rozszerzenia katalogu zarzutów.

Warto podkreślić, że niewybuchy po II wojnie światowej stanowią realne niebezpieczeństwo. Pomimo upływu lat, niektóre z materiałów wybuchowych mogą wciąż być aktywne i stanowić zagrożenie. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów: jeżeli natrafiłeś na przedmiot przypominający niewybuch, zachowaj bezpieczną odległość i nie próbuj nim manipulować; skontaktuj się z Policją i podaj dokładną lokalizację miejsca odnalezienia niewybuchu; jeżeli w obrębie znaleziska znajdują się inne osoby, ostrzeż ich o niebezpieczeństwie; nie oceniaj samodzielnie czy znaleziony przedmiot to niewybuch.

Warto również pamiętać, że kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i teletechnicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozwolenia wolności do lat 2. W przypadku przywłaszczenia znalezionych przedmiotów lub zniszczenie stanowiska archeologicznego w wyniku nieprofesjonalnego wydobywania z niego zabytków archeologicznych może dojść do zbiegu kilku różnych przestępstw, z których najwyższy wymiar kary wynosi 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli przestępstwo dotyczy dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury – kara może zostać zaostrzona nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zespół Prasowy KWP