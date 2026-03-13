Spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji z Komendantem Regionalnym SOK w sprawie współpracy służb na obszarach kolejowych Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj 12 marca 2026 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Waldemara Wołowca z Komendantem Regionalnym Straży Ochrony Kolei w Warszawie Kamilem Koźmińskim. Rozmowy dotyczyły bieżącej współpracy służb w związku z przedłużeniem przez Prezesa Rady Ministrów do 31 maja br. stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach infrastruktury kolejowej.

Podczas spotkania omówiono zakres wspólnych działań prowadzonych w rejonie linii kolejowych oraz dworców, w tym koordynację patroli, wymianę informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz prowadzenie skoordynowanych czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym i ochronę infrastruktury krytycznej. Podkreślono, że współdziałanie Policji i Straży Ochrony Kolei ma kluczowe znaczenie w sytuacji utrzymującego się podwyższonego poziomu zagrożeń.

W ramach podoperacji policyjnej pk. „Radom”, będącej częścią ogólnopolskiej operacji pk. „Tor”, od początku działań Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu skierowała do służby 3088 policjantów z jednostek garnizonu mazowieckiego. Funkcjonariusze ci byli wspierani przez 1731 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z mazowieckich brygad. Wspólnie podjęli łącznie 120 interwencji na terenach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zwiększona obecność służb na obszarach kolejowych znacząco ogranicza ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze dywersyjnym, a także przestępczości pospolitej, w tym kradzieży elementów infrastruktury kolejowej. Regularne patrole oraz szybka wymiana informacji pozwalają na skuteczne reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały.

Zaangażowanie Policji, Straży Ochrony Kolei oraz Wojsk Obrony Terytorialnej nieustannie przyczynia się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa zarówno infrastruktury kolejowej, jak i osób korzystających z transportu kolejowego. Wspólne działania służb pozostają kluczowym elementem ochrony jednego z najważniejszych systemów komunikacyjnych w kraju.

Sztab Policji KWP/Zespół Prasowy KWP