Ford Mustang oficjalnie w służbie Mazowieckiej Policji Powrót Drukuj Dzisiaj odbyła się oficjalna prezentacja policyjnego Forda Mustanga GT. To pierwszy taki radiowóz w Polsce, który wcześniej został skonfiskowany nietrzeźwemu kierowcy. Sportowy samochód właśnie trafił do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, gdzie będzie służył policjantom.

Historia policyjnego Forda Mustanga ma swój początek 19 kwietnia 2025 roku. Wtedy w miejscowości Ślubowo (pow. ciechanowski) policjanci z Posterunku Policji w Sońsku z s. w Gołotczyźnie zauważyli sportowy samochód w rowie. Za kierownicą auta siedział 39-letni mieszkaniec Warszawy. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. W związku z przepisami, które pozwalają na konfiskatę samochodu kierowcom mającym we krwi ponad 1,5 promila alkoholu, auto zostało zabezpieczone na parkingu strzeżonym.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 23 września 2025 r. orzeczono przepadek samochodu. Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają na przekazanie skonfiskowanych aut podmiotom innym niż urząd skarbowy.

Dlatego też, po analizie stanu technicznego Mustanga oraz aktualnych potrzeb, policjanci zawnioskowali, a Prokurator Rejonowy w Ciechanowie na etapie wykonywania wyroku poparł wniosek o przekazanie pojazdu na rzecz Komendy Głównej Policji, by przejęty przez Skarb Państwa szybki i mocny samochód służył funkcjonariuszom Policji. 17 października 2025 roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie postanowił przekazać samochód Policji.

Decyzja o przekazaniu Mustanga mazowieckiej Policji zapadła 8 grudnia 2025 roku.

Parametry techniczne policyjnego Forda Mustanga GT:

Rok produkcji: 2018

Silnik: 5.0 V8

Moc: 450 KM (331 kW)

Skrzynia biegów: manualna

Według wskazań producenta samochód ma niecałe 5 sekund do „setki”, a jego prędkość maksymalna to 249 km/h.

Ford Mustang GT

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemara Wołowca sportowy samochód trafił do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, gdzie będzie służył miejscowym policjantom w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach.

Dzisiaj, 17 marca, w Automobilklubie Radomskim odbyła się oficjalna prezentacja policyjnego Forda Mustanga. Podczas spotkania można było go obejrzeć z bliska, zapoznać się ze specyfikacją pojazdu oraz dowiedzieć się o jego przyszłej roli w codziennej służbie funkcjonariuszy.

Tylko w zeszłym roku policjanci w garnizonie mazowieckim zatrzymali 3547 kierujących pod wpłytwem alkoholu. Od czasu wprowadzenia przepisów o obligatoryjnej konfiskacie pojazdów (od marca 2024) do końca zeszłego roku na terenie podległym KWP zs. w Radomiu policjanci tymczasowo zajęli 1275 pojazdów.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

insp. Paweł Herbuś - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

insp. Jerzy Sztuc - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

nadkom. Mirosław Kusztal - p.o. Naczelnik WRD KWP zs. w Radomiu