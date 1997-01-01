Żyrardowscy kryminalni rozbili laboratorium narkotyków i dwa magazyny. Ponad 100 kg zabezpieczonych substancji i półprodukty na tonę narkotyków
Żyrardowscy kryminalni zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotyków oraz dwa magazyny wykorzystywane do przechowywania środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli ponad 100 kilogramów narkotyków oraz półprodukty pozwalające na wytworzenie nawet tony substancji narkotycznej. Zatrzymano 36-letniego mężczyznę oraz 27-letnią kobietę, a sprawa ma charakter rozwojowy.

Z posiadanych przez policjantów wydziału kryminalnego żyrardowskiej komendy informacji wynikało, że na terenie Żyrardowa może działać profesjonalnie zorganizowane laboratorium, służące do produkcji i magazynowania narkotyków.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, które doprowadziły do zatrzymania dwóch osób oraz ujawnienia znacznych ilości substancji psychotropowych, środków odurzających oraz półproduktów służących do ich wytwarzania. Do zatrzymania doszło we wtorek, 17 marca, na terenie Żyrardowa. Funkcjonariusze zatrzymali 36-letniego mieszkańca Żyrardowa, który opuszczał jeden ze swoich magazynów. W trakcie przeszukania obiektu policjanci ujawnili blisko 15 kilogramów marihuany, 14 kilogramów innej substancji prawnie zabronionej oraz ponad kilogram kokainy.

W toku dalszych czynności operacyjnych kryminalni ustalili kolejne miejsca związane z działalnością mężczyzny. W jednym z pomieszczeń gospodarczych odkryto zorganizowane laboratorium służące do wytwarzania narkotyków, w którym ujawniono i zabezpieczono łącznie ponad 100 kilogramów substancji psychotropowych oraz substancje płynne wykorzystywane w procesie produkcji. Z ustaleń wynika, że z zabezpieczonych półproduktów można było wytworzyć nawet około tony narkotyków. Ze względu na wysokie stężenie niebezpiecznych oparów oraz obecność dużych ilości chemikaliów do działań skierowano specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Przez kilka dni funkcjonariusze prowadzili intensywne czynności, zabezpieczając miejsce zdarzenia, pobierając próbki oraz dokumentując zgromadzony materiał dowodowy.

Następnego dnia policjanci zatrzymali również 27-letnią kobietę, mieszkankę Żyrardowa, która usłyszała zarzuty pomocnictwa w przestępstwie, polegającego na udostępnianiu miejsca do nielegalnej działalności. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany 37-latek usłyszał zarzuty wytwarzania środków odurzających oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa, a kryminalni nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Autor: sierż. szt. Julia Szczygielska/KPP w Żyrardowie