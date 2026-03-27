Naukowe podsumowanie kampanii „Nie hejtuję - reaguję” połączone z promocją Programu PaT Data publikacji 27.03.2026 Powrót Drukuj 26 marca 2026 roku w Auli Głównej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego, odbyła się konferencja naukowa podsumowująca kampanię edukacyjno – informacyjną pn. „Nie hejtuję - reaguję”. Celem realizowanej kampanii było promowanie postaw równości i tolerancji, kształtowanie zachowań wolnych od uprzedzeń, podnoszenie świadomości społecznej oraz przeciwdziałanie stereotypom. Zjawiska te, pozostawione bez odpowiedniej reakcji, mogą prowadzić do eskalacji nienawiści, aktów przemocy, a nawet nawoływania do popełniania przestępstw. Istotnym elementem działań kampanii było również budowanie społecznego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów dyskryminacji różnych grup społecznych. Partnerami kampanii byli: KWP zs. w Radomiu, Uniwersytet Radomski, Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Wydział w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Na spotkanie zaproszone została przede wszystkim środowisko szkolne tj. uczniowie, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie oraz rodzice.

Panel I adresowany do dzieci i młodzieży moderowała - dr hab. Joanna Smarż, prof. URad., Dziekan WPiA Uniwersytet Radomski im. K. Pułaskigo. Zaprezentowano podczas niego wystąpienia o tematyce „Anonimowość w sieci – mit czy rzeczywistość?” (mł. asp. Kamil Warda, Zarząd w Radomiu CBZC), „Ofiara, sprawca i świadek hejtu w szkole” (mł. asp. Jolanta Matejek, Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu, „Odpowiedzialność prawna nieletnich (ze szczególnym uwzględnieniem hejtu” (dr Katarzyna Siczek WPiA URad.). Na zakończenie tego panelu wystąpili przedstawiciele Zespołu ds. Edukacji Gabinetu Komendy Głównej Policji Anna Świątek i kom. Rafał Rutkowski, którzy zaprezentowali młodzieży ideę i założenia programu Przyszłość a Ty (PaT) oraz zaprezentowali film reklamowy tej formy działalności profilaktycznej.

Panel II adresowany do dyrektorów i nauczycieli moderowała - mł. insp. Agnieszka Guza, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu. Zaprezentowano w nim następujące wykłady: „Bezpieczeństwo uczniów w szkole” (dr. Paweł Śwital) „Hejt jako czynnik ryzyka zachowań samobójczych wśród uczniów” (mł. asp. Kamil Warda, Zarząd w Radomiu CBZC), „Zasady współpracy Policji z placówkami oświatowymi” (podkom. Agnieszka Matysiak, Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu), „Cyberprzemoc i jej rodzaje” (dr Magdalena Płachecka), „Jak chronić dzieci przed przemocą domową, rówieśniczą i samobójstwami? Rola prewencji wobec sytuacji kryzysowych” (nadkom. Justyna Stanik-Rybak, Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu) oraz „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (dr Damian Witczak, WPiA URad.).

Podczas spotkania zaprezentowano także filmy wykonane przez młodzież w ramach Kampanii, które zdobyły wyróżnienia w konkursie.

Spotkanie nie stanowiło formalnego zamknięcia projektu, ponieważ organizatorzy kampanii, mając na uwadze istotę zagadnienia oraz zapotrzebowanie na takie działania (w tym potwierdzone podczas badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu), podjęli decyzję o jej kontynuacji.

Mamy nadzieję, że przekazana podczas konferencji wiedza przyczyni się do ograniczenia w przestrzeni publicznej występowania wszelkich form dyskryminacji oraz wzmocnienia poszanowania godności każdego człowieka.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu