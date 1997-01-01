Policjanci odkryli jedną z największych produkcji substancji niedozwolonych oraz zatrzymali członków grupy przestępczej Powrót Drukuj Wczoraj, 7 kwietnia 2026 r., rano kilkudziesięciu policjantów, w tym policjanci z kilku jednostek kontrterrorystycznych weszło do 9 domów, mieszkań i nieruchomości na terenie Warszawy, Radomia i województwa świętokrzyskiego, przy udziale przedstawiciela Polskiej Agencji Antydopingowej Polada. Zatrzymano 11 osób do sprawy prowadzonej przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP zs. w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Sprawa dotyczy m.in. wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji zabronionych w sporcie oraz sfałszowanych produktów leczniczych, a także środków spożywczych szkodliwych dla ludzi.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną ustalili, że na terenie Polski działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wytwarzaniem, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu, w tym poprzez sklep internetowy m.in. substancji zabronionych w sporcie, sfałszowanych produktów leczniczych, a także środków powszechnie spożywanych, a szkodliwych dla ludzi, w tym zawierających silnie działające substancje farmakologiczne.

We wtorek rano ponad 70 policjantów z kilku jednostek, tj. Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną oraz innych wydziałów pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Radomiu, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie i Lublinie w obecności przedstawiciela Polskiej Agencji Antydopingowej Polada rozpoczęło realizację.

Policjanci weszli jednocześnie do 9 lokalizacji w Warszawie, Radomiu oraz gminie Bałtów w woj. świętokrzyskim. Ze względu na to, że osoby, które, zgodnie z postanowieniami prokuratora o zatrzymaniu mogły posiadać broń, do działań zaangażowano policyjnych kontrterrorystów, a w Warszawie wykorzystano m.in. policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk.

W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano 11 osób.

W wyniku przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. 5 jednostek broni, kilkaset tysięcy złotych, sprzęt komputerowy, dokumentację. Zabezpieczono tabletki, środki do iniekcji, substancje, których posiadanie jest niedozwolone według ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, m.in. sarmy, peptydy, sterydy anaboliczno-androgenne i inne substancje nieokreślone.

Po zakończeniu czynności procesowych z zatrzymanymi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wyda oficjalny komunikat.

podinsp. Katarzyna Kucharska

