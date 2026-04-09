Tragiczny finał poszukiwań zaginionego 23-latka Data publikacji 09.04.2026 Powrót Drukuj Tragicznie zakończyły się poszukiwania zaginionego 23-letniego mieszkańca Ciechanowa. Ciało mężczyzny zostało znalezione w rejonie miejscowości Władysławowo, nad rzeką Sona. Trwa wyjaśnienie wszelkich okoliczności i przyczyn śmierci młodego mężczyzny.

Ciechanowscy policjanci przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 23-letniego mieszkańca Ciechanowa w miniony czwartek (2.04). Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia w działania poszukiwawcze zaangażowali się ciechanowscy policjanci. Zamieszczono komunikat z wizerunkiem zaginionego mężczyzny. Policjanci sprawdzali każdą informację, każdy sygnał, który mógł doprowadzić do odnalezienia 23-latka.

W dniach 6-7 kwietnia ciechanowscy policjanci zatrzymali w związku z tym zdarzeniem 7 osób w wieku od 21 do 42 lat. Wszyscy są mieszkańcami powiatu ciechanowskiego. W akcję poszukiwawczą zaangażowano znaczne siły i środki. Ciechanowscy funkcjonariusze wspierani byli przez m.in. przez przewodników psów służbowych tzw. mantrailingowych z Komendy Głównej Policji. Są to specjalnie szkolone psy, które pracują tzw. górnym wiatrem, czyli wyłapują molekuły zapachowe unoszące się nad ziemią, są w stanie wyczuć ślad pozostawiony przez człowieka dużo wcześniej w odróżnieniu od „tradycyjnych” psów służbowych, które pracują na świeżych śladach.

W akcji poszukiwawczej brali również udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Oddziałów Prewencji Policji w Ostrołęce, Radomiu i Płocku, a także Służba Ratownictwa Specjalistycznego. Poszukiwania prowadzone były zarówno z lądu, jak i z powietrza. Podczas działań wykorzystano drony.

Każdego dnia kilkudziesięciu policjantów z pełnym zaangażowaniem, dokładnie sprawdzało m.in. tereny pól, łąk, lasów, pustostanów oraz rowów melioracyjnych. Funkcjonariusze weryfikowali każdą uzyskaną informację, dlatego działania prowadzone były w różnych częściach powiatu ciechanowskiego: w Ciechanowie, w gminie Opinogóra Górna oraz w gminie Ojrzeń.

Wczoraj (8.04) około godz. 12.30 podczas prowadzonej akcji poszukiwawczej w rejonie rzeki Sona w miejscowości Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, policjanci wraz z psem służbowym wyspecjalizowanym do wyszukiwania zapachu zwłok z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu znaleźli zwłoki mężczyzny. Ciało zostało zabezpieczone. Dzisiaj (9.04) rodzina zaginionego potwierdziła, że znalezione zwłoki należą do 23-latka.

W związku z tym zdarzeniem prowadzone jest śledztwo. Postawiono już zarzuty pięciu osobom. Dotyczą one pozbawienia wolności człowieka ze szczególnym udręczeniem oraz narażenia go na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara do 25 lat więzienia. Do tej pory Sąd Rejonowy w Ciechanowie zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec wszystkich podejrzanych.

asp. Magda Sakowska/ KPP w Ciechanowie