Niebezpieczny 40-latek w rękach Policji. Akcja z udziałem kontrterrorystów Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze ostrołęckiej komendy, przy wsparciu kontrterrorystów z Radomia i Olsztyna, zatrzymali 40-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był ścigany w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwami. Z posiadanych informacji wynikało, że poszukiwany mógł być niebezpieczny i posiadać przy sobie broń palną. Akcja zakończyła się osadzeniem 40-latka w zakładzie karnym, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, po otrzymaniu listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce, rozpoczęli intensywne działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu i zatrzymanie 40-letniego mieszkańca Ostrołęki.

Mężczyzna był poszukiwany, m.in. w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwami. W trakcie prowadzonych czynności ostrołęccy kryminalni ustalili, że poszukiwany może przebywać w jednym z mieszkań na terenie Ostrołęki. Z posiadanych informacji wynikało również, że może on być niebezpieczny oraz posiadać przy sobie broń palną. W związku z tym podczas działań policjanci z Ostrołęki wspierani byli przez funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Radomia oraz Olsztyna. Akcja zatrzymania 40-latka, która rozpoczęła się w środę (15 kwietnia) około godz. 9, była starannie zaplanowana i dopracowana. W działaniach brał udział również pies służbowy specjalnie wyszkolony do zatrzymywania osób.

Po siłowym wejściu do mieszkania funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali poszukiwanego 40-latka. Następnie przewieziono go do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, gdzie wykonano niezbędne czynności procesowe.

Zatrzymany został już doprowadzony do jednego z zakładów karnych na terenie kraju, gdzie spędzi najbliższe lata, odbywając zasądzoną karę 4,5 roku pozbawienia wolności.

nadkom. Tomasz Żerański/KMP Ostrołęka (PP)