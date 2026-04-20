Reakcja Policji na zagrożenia dronowe i działania dywersyjne Data publikacji 20.04.2026 Powrót Drukuj W obliczu dynamicznie rosnącego zagrożenia atakami z użyciem dronów Policja podnosi swoje kompetencje w zakresie rozpoznawania, neutralizacji i reagowania na tego typu incydenty. Po raz pierwszy w Polsce odbyła się ogólnopolska konferencja i szkolenie „Reakcja Policji na zagrożenia dronowe i działania dywersyjne”, podczas którego funkcjonariusze kontrterrorystycznych pododdziałów z całego kraju trenowali reakcję na symulowane ataki bezzałogowych statków powietrznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Współczesne środowisko bezpieczeństwa ulega dynamicznym zmianom, a rozwój technologii – w szczególności bezzałogowych statków powietrznych – stwarza zarówno nowe możliwości, jak i poważne zagrożenia. Drony, które jeszcze niedawno były postrzegane głównie jako narzędzia rekreacyjne lub komercyjne, coraz częściej pojawiają się w kontekście incydentów o charakterze przestępczym, a nawet terrorystycznym. W związku z tym rola Policji w przeciwdziałaniu zagrożeniom dronowym oraz działaniom dywersyjnym staje się kluczowa.

W dniach 13-17 kwietnia 2026 rok odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja oraz szkolenie pt. „Reakcja Policji na zagrożenia dronowe i działania dywersyjne”, poświęcone podniesieniu kwalifikacji policjantów z zakresu skutecznego rozpoznawania, przeciwdziałania i neutralizacji zagrożeń związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Organizatorem przedsięwzięcia był Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu wspólnie z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie, a ich uczestnicy mieli okazję szkolić się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, z użyciem urządzeń występujących w codziennym użytkowaniu.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznać się z rodzajami dronów wykorzystywanych w trakcie wojny na Ukrainie, ich możliwościami oraz sposobami ich identyfikacji, a także technik reagowania na związane z tym zagrożenia w działaniach przestępczych i dywersyjnych. Po raz pierwszy w Polsce, w trakcie szkolenia przeprowadzono symulowane ataki dronowe na wyznaczone cele, a rolą policjantów była konieczność szybkiej oceny zaistniałej sytuacji oraz podjęcie właściwych decyzji. Dużo uwagi poświęcono na współpracę służb na miejscu zdarzenia polegającą na neutralizacji zagrożeń związanych z takim atakiem, zabezpieczania śladów oraz prowadzenia czynności w sposób minimalizujący ryzyko ich zatarcia.

Oprócz funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu i Lublinie udział wzięli również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, CBŚP, CSP w Legionowie, jednostek ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Lublinie i Siedlcach, a także przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych.

Zagrożenia dronowe i działania dywersyjne stanowią realne wyzwanie dla współczesnych systemów bezpieczeństwa. Policja, jako jedna z głównych instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, musi stale dostosowywać swoje metody działania do zmieniającej się rzeczywistości. Skuteczna reakcja wymaga nie tylko odpowiedniego wyposażenia, ale także wiedzy, współpracy i elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu/PP