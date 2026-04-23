Ślubowanie klas mundurowych Zespołu Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj W czwartek, 23 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów I klas mundurowych. 67 uczniów ślubowało wierność wartościom szkoły na jej sztandar. W uroczystości wzięli udział m.in: Wicepremier Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym wprowadzeniem pododdziałów reprezentacyjnych szkół - pododdziału honorowego przygotowania wojskowego oraz pododdziału honorowego oddziału przygotowania mundurowego Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, a także zaprzyjaźnionych przedstawicieli oddziałów mundurowych - pododdziału honorowego Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i pododdziału honorowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

Wśród zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w uroczystości byli m.in. Wicepremier Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek; Marszałek Senior, Marek Sawicki oraz Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, nadinsp. Waldemar Wołowiec i Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim, insp. Monika Sokołowska. Ponadto w uroczystości udział wziął Komendant Miejski Policji w Siedlcach, podinsp. Mariusz Matusiak i Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie, insp. Mariusz Okulus.

Podczas uroczystości, 67 uczniów klas pierwszych złożyło ślubowanie, zobowiązując się do godnego reprezentowania społeczności szkolnej, pielęgnowania patriotyzmu i gotowości do służby na rzecz innych.

Program uroczystości został dodatkowo wzbogacony o pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów pododdziału reprezentacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim oraz defiladę pododdziałów.

Po zakończeniu uroczystości, Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec podziękował dyrektorce Małgorzacie Baranowskiej za zaproszenie, a następnie wręczył emblemat mazowieckiej Policji wykonany z drewna.

Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim od wielu lat współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim, realizując wspólne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy pozwalają uczniom poznać specyfikę służby w Policji, a także rozwijać wiedzę i umiejętności przydatne w przyszłej pracy w formacjach mundurowych.

Autor: mł. asp. Aneta Szurowska/KPP w Sokołowie Podlaskim/BM