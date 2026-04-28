Oszustwo „na wypadek". Mężczyzna już w rękach prawdziwych policjantów Data publikacji 28.04.2026 Kryminalni z płońskiej komendy Policji zatrzymali mężczyznę, który brał udział w oszustwie metodą „na wypadek". Sprawcy, podszywając się pod funkcjonariuszy Policji, wykorzystali historię o rzekomym wypadku, aby wyłudzić pieniądze od 69-letniej kobiety. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy pieniądze nie trafiły w ręce oszustów.

Do próby wyłudzenia pieniędzy doszło pod koniec marca na terenie gminy Raciąż. Seniorka odebrała telefon od kobiety, która, będąc wyraźnie zdenerwowana, twierdziła, że spowodowała poważny wypadek i potrzebuje pilnej pomocy. 69-latka przypuszczała, że to może być jej siostrzenica. Po chwili rozmowę przejęła kolejna osoba podająca się za policjantkę. Fałszywa funkcjonariuszka przekonywała, że konieczne jest pilne przekazanie pieniędzy, aby pomóc bliskiej osobie uniknąć poważnych konsekwencji. Wypytywała o posiadaną gotówkę w domu, biżuterię i inne wartościowe rzeczy. Seniorka, działając pod wpływem silnych emocji i na polecenie kobiety podającej się za funkcjonariuszkę, przygotowała gotówkę i zapakowała ją do reklamówki. W środku znajdowało się 50 tysięcy zł. Fałszywa policjantka poleciła jej, aby z zapakowanymi pieniędzmi w reklamówce wyszła przed dom i czekała na osobę, która ją odbierze. Mieszkanka gminy Raciąż nikomu nie powiedziała o zaistniałej sytuacji.

W tym samym czasie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku oraz Komisariatu Policji w Raciążu uzyskali informację, że pod wskazanym adresem może dojść do próby oszustwa. Funkcjonariusze natychmiast przyjechali na miejsce. Kobieta wyszła przed dom z przygotowaną reklamówką, sądząc, że to właśnie po nią przyjechali. Dopiero rozmowa z prawdziwymi policjantami uświadomiła jej, że padła ofiarą oszustów.

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy w toku prowadzonych czynności operacyjnych, ustalili tożsamość mężczyzny wyznaczonego do odbioru pieniędzy. Z ich ustaleń wynikało, że w dniu zdarzenia pojawił się on w rejonie posesji, jednak prawdopodobnie nie zastał kobiety i zrezygnował z dalszego działania.

Kilka dni temu (23.04) pojechali do jego miejsca zamieszkania w Warszawie, gdzie zatrzymali 38-latka. Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono m.in. telefony komórkowe oraz inne przedmioty, mogące mieć związek ze sprawą.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Płońsku zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia pozostałych osób biorących udział w przestępstwie.

Apelujemy o ostrożność!

Oszuści wciąż próbują wyłudzać pieniądze, wykorzystując zaufanie i emocje swoich ofiar. Przypominamy, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie gotówki ani nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach. W przypadku podejrzenia próby oszustwa należy natychmiast zakończyć rozmowę i powiadomić Policję.

Autor: sierż. Eliza Koźlicka/RJ