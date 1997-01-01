Policyjni „wodniacy” podnosili swoje umiejętności Powrót Drukuj 13 policjantów z uprawnieniami młodszego stermotorzysty żeglugi śródlądowej, którzy w sezonie letnim pełnią służbę na terenie akwenów garnizonu mazowieckiego, przez trzy dni podnosiło swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego w czasie szkolenia zorganizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Policjanci ćwiczyli m.in. manewrowanie i kontrolę łodzi, prowadzenie asekuracji ratującego, zabezpieczanie osoby ratowanej, skoki ratownicze, pływanie pod wodą oraz holowanie osoby zagrożonej.

Aby skutecznie i efektywnie pełnić służbę na wodach i terenach przywodnych oraz nieść pomoc z zakresu ratownictwa wodnego osobom korzystającym z akwenów wodnych policjanci muszą doskonalić swoje umiejętności. Należy przy tym wspomnieć, że na terenie garnizonu mazowieckiego znajduje się 113 zbiorników i cieków wodnych, które mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, tj. rzeki, zalewy, jeziora i inne zbiorniki wodne.

Przez podległy KWP z siedzibą w Radomiu teren przepływają jedne z głównych rzek Polski: Wisła, Bug, Narew, Wkra. W celu utrzymania skuteczności w zapewnieniu bezpieczeństwa na tych obszarach w szkoleniu w dniach 6-8 maja br. wzięło udział 13 funkcjonariuszy z jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Policjanci pod okiem ratowników radomskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przez trzy dni doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Zbiornika Wodnego Domaniów oraz na pływalni 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Ćwiczenia prowadzone były przez doświadczonych ratowników radomskiego WOPR-u, którzy dzielili się z policjantami swoją wiedzą i zdobytymi wieloletnimi umiejętnościami praktycznymi z zakresu ratownictwa wodnego. Policjanci uczestniczący w szkoleniu mają świadomość, że od ich wiedzy oraz nabytych umiejętności częstokroć zależy życie ludzkie. Ćwiczyli m.in. orientację na akwenie przy pomocy przyrządów nawigacyjnych i punktów orientacyjnych, taktykę prowadzenia działań ratowniczych w wodzie przy ograniczonej widoczności, pływanie sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym, skoki ratownicze, pływanie pod wodą, holowanie osoby zagrożonej.

Ponadto uczestnicy szkolenia na Zalewie Domaniowskim mieli możliwość trenować ze sprzętem ratownictwa wodnego, prowadząc symulowane akcje ratownicze wobec osoby tonącej. Podsumowaniem zajęć była weryfikacja umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Każdy z policjantów musiał sprostać wymaganiom trzech konkurencji takich jak: przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem dowolnym w czasie poniżej 50 sekund, przepłynięcie pod wodą co najmniej 15 metrów, holowanie tonącego na dystansie minimum 50 metrów.

Szkolenie zostało przygotowane przez podkom. Daniela Dużyja oraz nadkom. Daniela Sokołowskiego Policjantów Wydziału Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu oraz ratowników radomskiego WOPR-u. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla policjantów przeprowadził natomiast ratownik medyczny KWP z siedzibą w Radomiu. Potrzeba zorganizowania tego rodzaju szkolenia wynikała m.in. z „Koncepcji wdrożenia lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych garnizonu mazowieckiego oraz weryfikacji tych umiejętności”.

*stan na 28 kwietnia 2026 r.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Foto i video Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu