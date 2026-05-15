Bimber, amunicja i nielegalny odstrzał dzika. 68-latek wpadł podczas policyjnej kontroli Data publikacji 15.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Kozienic zatrzymali 68-letniego mieszkańca powiatu kozienickiego, który przewoził w samochodzie własnej produkcji alkohol. Kontrola drogowa doprowadziła funkcjonariuszy do ujawnienia nielegalnej aparatury do produkcji bimbru, setek litrów zacieru, amunicji przechowywanej niezgodnie z przepisami oraz nielegalnie pozyskanego dzika. Sprawa ma charakter rozwojowy.

W poniedziałek, 11 maja, funkcjonariusze Zespołu do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, działając wspólnie z policjantami Komisariatu Policji w Gniewoszowie, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Volkswagen 68-letniego mieszkańca powiatu kozienickiego. Podczas kontroli mundurowi ujawnili w samochodzie butelki z płynem o słomkowym zabarwieniu. Mężczyzna przyznał, że przewozi własnej produkcji alkohol — bimber. W toku dalszych czynności oświadczył również, że w miejscu zamieszkania posiada aparaturę służącą do produkcji alkoholu.



Policjanci przeszukali pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze oraz pojazdy znajdujące się na posesji 68-latka. W trakcie działań zabezpieczono niemal 900 litrów zacieru oraz 236 litrów gotowego wyrobu alkoholowego własnej produkcji.

Funkcjonariusze ujawnili także sprzęt wykorzystywany do nielegalnej produkcji alkoholu.To jednak nie był koniec odkryć.

Podczas przeszukania mundurowi znaleźli również amunicję przechowywaną niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W garażu oraz pod wiatą garażową policjanci ujawnili wnętrzności zwierzyny leśnej.

68-latek przyznał, że dzień wcześniej dokonał odstrzału dzika, jednak nie poddał zwierzęcia obowiązkowym badaniom weterynaryjnym. O sprawie poinformowani zostali inspektorzy Inspektoratu Weterynarii, którzy zabezpieczyli próbki mięsa do dalszych badań. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnej celi.



Na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli u mężczyzny niemal 60 tysięcy złotych.

Obecnie wykonywane są dalsze czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.



kom. Ilona Tarczyńska/MS

