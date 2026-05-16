29-latek zatrzymany po skutecznym pościgu ulicami miasta. Sąd zastosował tymczasowy areszt Data publikacji 16.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci nie odpuścili kierowcy podejrzewanemu o kradzieże paliwa. Pościg ulicami Garwolina zakończył się skutecznym zatrzymaniem 29-latka, który uciekał przed garwolińskimi kryminalnymi, łamiąc po drodze niemal wszystkie przepisy ruchu drogowego. Mieszkaniec powiatu garwolińskiego usłyszał liczne zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

We wtorek, 12 maja 2026 r., podczas służby garwolińscy kryminalni rozpoznali pojazd, którym poruszał się mężczyzna, podejrzewany o kradzieże paliwa na terenie powiatu. Funkcjonariusze natychmiast zawrócili za autem, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych nieoznakowanego radiowozu. Kierowca zignorował polecenia do zatrzymania i rozpoczął desperacką ucieczkę.

29‑latek pędził ulicami Garwolina, łamiąc niemal wszystkie możliwe przepisy ruchu drogowego: wyprzedzał na skrzyżowaniu, jechał pod prąd i po chodniku, przejeżdżał przez przejście dla pieszych, wymuszał pierwszeństwo przejazdu i całkowicie ignorował sygnalizację świetlną.

Kryminalni nie odpuścili ani na moment. Prowadzili dynamiczne działania, które zakończyły się zatrzymaniem uciekającego kierowcy w bezpośrednim pościgu. Mężczyzna był agresywny i znieważył interweniujących policjantów, jednak został szybko obezwładniony i trafił do policyjnej celi.

29‑latek usłyszał zarzuty dotyczące kilkukrotnych kradzieży paliwa na różnych stacjach benzynowych. To jednak nie wszystko. Okazało się, że mężczyzna wielokrotnie prowadził pojazd mimo orzeczonego przez sąd w Otwocku zakazu, a także usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej i znieważenia funkcjonariuszy. Za swoje czyny może spędzić w więzieniu nawet 5 lat.

W odrębnym postępowaniu będzie zaś odpowiadał za rażące naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które spowodował podczas ucieczki.

Na wniosek Policji i prokuratury, sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Garwolinie.

podkom. Małgorzata Pychner/MS

