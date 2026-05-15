Mundurowa młodzież „od kuchni” poznała pracę policjantów. Wyjątkowe spotkanie z prewencją i kontrterrorystami z Radomia Data publikacji 15.05.2026 Powrót Drukuj Jak wygląda codzienna służba policjanta z oddziału prewencji? Czym zajmują się kontrterroryści podczas niebezpiecznych akcji? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi poznali uczniowie klas mundurowych, którzy 15 maja 2026 roku odwiedzili teren Oddziału Prewencji Policji w Radomiu. Wydarzenie pod hasłem „Dzień z policjantami z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu” zostało zorganizowane z myślą o młodych ludziach, którzy swoją przyszłość wiążą z noszeniem munduru.

Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, który połączył siły z radomskimi oddziałem prewencji (OPP) oraz kontrterrorystami (SPKP). Cel był prosty: pokazać młodzieży realne oblicze służby, podzielić się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa oraz zachęcić ich do wstąpienia w szeregi Policji po zakończeniu szkoły.

W spotkaniu wzięło udział 126 uczniów pierwszych klas o profilu mundurowym. Do Radomia przyjechała młodzież z czterech placówek: Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą, Zespołu Szkół im. Korpusu Pogranicza w Szydłowcu, XI Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Radomiu, Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu (ZDZ w Kielcach). Wydarzenie uroczyście otworzyli szefowie jednostek: mł. insp. Agnieszka Guza (Naczelnik Wydziału Prewencji KWP), nadkom. Szymon Duraziński (Zastępca Dowódcy OPP w Radomiu) oraz nadkom. Michał Rutka (Zastępca Dowódcy SPKP w Radomiu). Powitali oni przyszłych kadetów i wprowadzili ich w specyfikę swoich formacji.

Roboty, strzelnica i policyjne czworonogi - moc atrakcji

Dla uczestników przygotowano intensywny program pełen pokazów i praktycznych ćwiczeń. Uczniowie mogli z bliska obejrzeć sprzęt bojowy i specjalistyczne wyposażenie, którego policjanci używają w codziennej, często ekstremalnej służbie. Wśród największych atrakcji wydarzenia znalazły się: pokaz musztry i taktyki - funkcjonariusze OPP zaprezentowali perfekcyjne zgranie i policyjny dryl. Młodzież mogła zobaczyć w akcji zaawansowanego robota pirotechnicznego, będącego na wyposażeniu kontrterrorystów. Chętni sprawdzili swoje oko na mobilnej strzelnicy oraz odświeżyli wiedzę podczas praktycznego pokazu pierwszej pomocy. Widowiskowy pokaz umiejętności i wyszkolenia mazowieckich psów służbowych, który poprowadziła podkom. Edyta Sułkowska.

Jak zostać policjantem? Rekrutacja krok po kroku

Ważnym punktem dnia było spotkanie z ekspertami z Sekcji do spraw Doboru KWP. Przedstawiciele policji przekazali uczniom komplet informacji o tym, jak wygląda proces rekrutacji. Młodzież dowiedziała się, jakie kryteria trzeba spełnić, jak przejść testy sprawnościowe i psychologiczne oraz na jakie profile służby można aplikować. Dla wielu młodych ludzi stojących u progu dorosłości były to bezcenne wskazówki ułatwiające zaplanowanie kariery zawodowej.

Inwestycja w przyszłe kadry

Dzień spędzony z radomskimi funkcjonariuszami był nie tylko ciekawą lekcją, ale też świetną okazją do integracji uczniów z różnych szkół. Organizatorzy mają nadzieję, że to bezpośrednie spotkanie z mundurem wzbogaci program edukacyjny klas partnerskich, podniesie poziom wiedzy młodego pokolenia o bezpieczeństwie i przede wszystkim pokaże, że służba w Policji - choć ciężka i odpowiedzialna - przynosi ogromną satysfakcję i dumę.

Autor: asp. Ewelina Neska-Król/Wydział Prewencji KWP/RJ

Fot/video - Zespół Prasowy KWP