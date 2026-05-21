Płoccy policjanci triumfowali na matach brazylijskiego jiu-jitsu. Funkcjonariusze ponownie sięgnęli po złoto w 100-lecie sportu w Policji Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj Płoccy policjanci po raz kolejny stanęli na najwyższym stopniu podium, zdobywając dwa złote medale podczas XXIII Pucharu Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu w Koninie. Zwycięstwo funkcjonariuszy to efekt ogromnej pasji, systematycznych treningów i konsekwencji, które każdego dnia towarzyszą im zarówno w sporcie, jak i w służbie. Tegoroczny sukces funkcjonariuszy ma szczególny wymiar – wpisuje się w obchody 100-lecia sportu w Policji.

XXIII Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu odbył się 16 maja 2026 roku w Koninie i zgromadził ponad 400 zawodników z całego kraju. Wśród uczestników nie zabrakło funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Płocku, którzy po raz kolejny pokazali ogromnego ducha walki oraz najwyższy poziom sportowego przygotowania.

Na najwyższym stopniu podium stanęli:

sierż. Michał Marciniak – złoty medal w kategorii Masters 2, niebieskie pasy, do 100,5 kg,

asp. Piotr Kołodzieżny – złoty medal w kategorii Masters 2, niebieskie pasy, do 88,3 kg.

Brazylijskie jiu-jitsu to niezwykle wymagająca dyscyplina sportów walki, wywodząca się z tradycyjnego jiu-jitsu i judo. To sport oparty nie tylko na sile fizycznej, ale przede wszystkim na technice, opanowaniu, strategii i odporności psychicznej. Zawodnicy muszą wykazywać się ogromną determinacją, cierpliwością i konsekwencją w codziennych treningach. Dla płockich policjantów sport jest czymś więcej niż rywalizacją. To pasja, sposób na rozwój oraz budowanie charakteru, który każdego dnia wykorzystują również w służbie. Regularne treningi uczą dyscypliny, odpowiedzialności i wytrwałości — wartości niezwykle ważnych zarówno na macie, jak i podczas wykonywania policyjnych obowiązków.

Tegoroczny sukces policjantów ma szczególny wymiar – wpisuje się w obchody 100-lecia sportu w Policji. To wyjątkowa okazja do podkreślenia, jak ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna w służbie oraz w życiu codziennym funkcjonariuszy. To także doskonały przykład na to, że aktywność sportowa i rozwijanie swoich zainteresowań mogą iść w parze z odpowiedzialną i wymagającą służbą na rzecz społeczeństwa.

Płoccy funkcjonariusze nie zamierzają zwalniać tempa. Już 13 czerwca wezmą udział w VI Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu w Mińsku Mazowieckim.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy kolejnych zwycięstw — zarówno na sportowych matach, jak i w codziennej służbie.

podkom. Monika Jakubowska