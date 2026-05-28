Jechał „kabrioletem” własnej roboty i doprowadził do kolizji. Sprawca zdarzenia z Trzebuczy został zatrzymany Data publikacji 28.05.2026 Powrót Drukuj Węgrowscy policjanci zatrzymali 20‑letniego mieszkańca powiatu siedleckiego, który w miejscowości Trzebucza doprowadził do zdarzenia drogowego, a następnie uciekł z miejsca. Mężczyzna usłyszał zarzut, a prokurator zastosował wobec niego dozór Policji.

Do zdarzenia doszło 20 maja w miejscowości Trzebucza. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący samochodem marki Renault nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej pojazdem marki Volvo, doprowadzając do zderzenia obu aut.

W wyniku zdarzenia kierująca Volvo trafiła do szpitala. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało.

Sprawca nie pozostał na miejscu — uciekł pieszo. Intensywne działania węgrowskich policjantów pozwoliły szybko wytypować i zatrzymać odpowiedzialnego za zdarzenie. 20‑letni mieszkaniec powiatu siedleckiego został zatrzymany w miejscu zamieszkania.

Podczas oględzin pojazdu sprawcy funkcjonariusze stwierdzili, że auto w ogóle nie powinno poruszać się po drodze. Oprócz licznych nieprawidłowości technicznych policjanci ujawnili, że samochód miał odcięty dach, a mimo to brał udział w ruchu drogowym. Taki stan pojazdu stwarzał realne i bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Jak się okazało 20-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania.

Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 178d Kodeksu karnego (rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego), za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora wobec 20‑latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Dodatkowo będzie też odpowiadał za kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień.

asp. Monika Księżopolska/MS

Film Jechał „kabrioletem” własnej roboty i doprowadził do kolizji Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Jechał „kabrioletem” własnej roboty i doprowadził do kolizji (format mp4 - rozmiar 7.97 MB)