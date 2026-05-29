Mazowieccy policjanci wspierają akcję charytatywną „Wiosna na sportowo” Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Mazowieccy funkcjonariusze i pracownicy po raz kolejny udowodnili, że służba to nie tylko codzienne obowiązki, lecz także solidarność i gotowość do niesienia pomocy. W tym roku aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję charytatywną „Wiosna na sportowo”, organizowaną przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach we współpracy z Wydziałem Prezydialnym Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Inicjatywa potrwa do 15 czerwca 2026 roku, a jej celem jest połączenie aktywności fizycznej z realnym wsparciem rodzin funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie.

29 maja nad zalewem na radomskich Borkach odbyło się spotkanie uczestników akcji. W sportowych strojach pojawili się policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, a na czele grupy stanął nadinsp. Waldemar Wołowiec, Komendant Wojewódzki Policji. Każdy uczestnik miał do wykonania minimum 30 minut aktywności: biegu, marszu, jazdy na rowerze lub innej formy ruchu. Wpisowe wynosiło co najmniej 35 zł, a całość zebranych środków zasili statutowe działania Fundacji.

Do akcji dołączają funkcjonariusze z całego Mazowsza. Niezależnie od miejsca i rodzaju aktywności, wszystkich łączy jeden cel – wsparcie rodzin, które straciły najbliższych w trakcie pełnienia służby. To wyraźny dowód, że policyjna wspólnota potrafi jednoczyć się w najtrudniejszych momentach.

Do inicjatywy może dołączyć każdy. Wystarczy wejść na zapisyonline.pl, wybrać dogodny termin i poświęcić pół godziny na dowolną aktywność: spacer, bieg, rolki czy jazdę na rowerze. Liczy się nie wynik, lecz chęć niesienia pomocy. Każda minuta ruchu to symboliczne wsparcie dla rodzin poległych policjantów.

„Wiosna na sportowo” to nie rywalizacja, lecz gest pamięci, solidarności i wdzięczności wobec tych, którzy oddali życie w służbie. Razem możemy sprawić, że ich bliscy poczują, że nie są sami.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu