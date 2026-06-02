„5 sekund - bo tyle wystarczy, by zmienić całe życie”. Nowy spot profilaktyczny mazowieckiej drogówki Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu odbyła się prezentacja najnowszego spotu profilaktycznego Policji Mazowieckiej, pt. „5 sekund - bo tyle wystarczy, by zmienić całe życie”. Miejsce wydarzenia wybrano celowo - to właśnie na SOR każdego dnia trafiają osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, w tym użytkownicy hulajnóg elektrycznych. To tutaj najlepiej widać, jak szybko chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

Spot powstał dzięki współpracy Policji Mazowieckiej oraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. W jego realizację zaangażowali się funkcjonariusze ruchu drogowego, policjanci Oddziału Prewencji Policji w Radomiu oraz personel medyczny szpitala. Efektem tej współpracy jest poruszający materiał, który w realistyczny sposób pokazuje konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań na drodze.

W briefingu prasowym uczestniczyli przedstawiciele Policji Mazowieckiej, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Obecny był również lekarz występujący w spocie, który przedstawił medyczną perspektywę skutków wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Podczas spotkania podziękowano wszystkim partnerom projektu za zaangażowanie oraz wsparcie przy realizacji przedsięwzięcia.

Film opowiada historię młodej osoby, która podczas jazdy hulajnogą elektryczną bez kasku i z nadmierną prędkością ulega poważnemu wypadkowi. Produkcja pokazuje, jak kilka sekund lekkomyślności może prowadzić do długotrwałych konsekwencji - hospitalizacji, rehabilitacji, bólu oraz niepewności o przyszłość. Spot nie epatuje drastycznymi scenami, ale poprzez autentyczny przekaz skutecznie skłania do refleksji nad własnym bezpieczeństwem.

Data prezentacji spotu nie jest przypadkowa. Już od 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy, które nakładają obowiązek używania kasku ochronnego przez osoby do 16. roku życia podczas jazdy na hulajnogach elektrycznych, rowerach oraz urządzeniach transportu osobistego. Co istotne odpowiedzialność za przestrzeganie tego obowiązku spoczywa na rodzicach i opiekunach. Kask to najprostszy, a jednocześnie jeden z najskuteczniejszych sposobów ochrony zdrowia i życia. Urazy głowy należą do najczęstszych oraz najpoważniejszych obrażeń, jakich doznają uczestnicy zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych.

Policja Mazowiecka apeluje do wszystkich użytkowników hulajnóg o rozsądek, przestrzeganie przepisów i stosowanie zasad bezpieczeństwa. Szczególnie ważna jest rola rodziców i opiekunów, którzy poprzez rozmowę, edukację i własny przykład mogą kształtować odpowiedzialne postawy młodych uczestników ruchu drogowego.

Autor: podkom. Paulina Wołczyńska/WRD/RJ