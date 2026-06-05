Płoccy policjanci uratowali życie mężczyźnie. Liczyła się każda sekunda Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Błyskawiczna reakcja, opanowanie i profesjonalizm policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Płocku zapobiegły tragedii. Funkcjonariusze uratowali życie mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. W dramatyczną akcję ratunkową zaangażował się również przechodzący obok ratownik medyczny w czasie wolnym od służby.

Do zdarzenia doszło 1 czerwca. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Płocku otrzymał dramatyczne zgłoszenie dotyczące osoby w kryzysie emocjonalnym. Zgłaszająca informowała, że życie jej bliskiego jest poważnie zagrożone. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna może przebywać w rejonie Wisły. Skierowany na miejsce patrol z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku natychmiast rozpoczął sprawdzanie terenów nadwiślańskich.

W pewnym momencie, w okolicy skrzyżowania ulic Okrzei i Kazimierza Wielkiego, w pobliżu schodów prowadzących nad rzekę, do policjantów podbiegł mężczyzna, który wskazał dokładne miejsce, gdzie na schodach leżał ranny człowiek.

Funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę, który mocno krwawił, a kontakt z nim był znacznie utrudniony. Policjanci natychmiast przystąpili do tamowania krwotoku. W trakcie dramatycznej walki o życie poszkodowanego do działań dołączył przechodzień — czynny ratownik medyczny, który w tym czasie przebywał poza służbą.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu karetki policjanci stale monitorowali funkcje życiowe rannego. Po przybyciu medyków mundurowi pomogli w przetransportowaniu mężczyzny do ambulansu. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie pozostał na dalszej hospitalizacji.

Sytuacja ta pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja służb oraz właściwa interwencja w sytuacjach kryzysowych. To również przypomnienie, jak ważne jest, by nie pozostawiać osób w trudnych momentach bez wsparcia i zawsze szukać pomocy tam, gdzie można otrzymać profesjonalne wsparcie.

Zespół Prasowy KWP/RJ