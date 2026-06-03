Sprawna akcja płockich policjantów podczas pożaru hali Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Oddziału Prewencji Policji w Płocku przeprowadzili skuteczne działania zabezpieczające podczas groźnego pożaru hali przy ulicy Rembielińskiego w Płocku. Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych oraz ścisłej współpracy ze strażą pożarną, z rejonu zagrożenia sprawnie ewakuowano osoby postronne.

Natychmiastowa reakcja na zagrożenie

W miniony poniedziałek (1.06) do policjantów patrolujących Płock wpłynął komunikat o pożarze hali zlokalizowanej przy ulicy Rembielińskiego. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o podjęciu działań ratowniczych.

Bezpieczna ewakuacja i blokada dróg

Priorytetem interweniujących funkcjonariuszy było zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w pobliżu płonącego obiektu. Policjanci natychmiast przystąpili do ewakuacji osób postronnych oraz zwierząt z zagrożonego terenu. Pomagali też wynosić maszyny i sprzęt elektroniczny z zagrożonego terenu.

W celu umożliwienia sprawnego dojazdu wozów bojowych Państwowej Straży Pożarnej oraz uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do strefy niebezpiecznej, mundurowi regulowali ruchem na kluczowych skrzyżowaniach.

Podziękowania od straży pożarnej

Pożar rozprzestrzeniał się dynamicznie. W trakcie dalszych działań ponad 40 policjantów czynnie wspierało jednostki gaśnicze. Miejscowi strażacy skierowali do płockich policjantów podziękowania za sprawne i wysoce profesjonalne działanie. Służby ratownicze podkreśliły, że kluczowe dla powodzenia całej akcji było błyskawiczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz natychmiastowe udrożnienie dróg dojazdowych dla wozów strażackich.

Mimo poważnych strat mienia, dzięki wzorowej koordynacji i postawie wszystkich służb, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Zespół Prasowy KWP/RJ