Premiera spotu profilaktycznego „Którędy…” Data publikacji 03.06.2026 Powrót Drukuj W dniu 3 czerwca 2026 r. funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu wspólnie z młodzieżą szkół ponadpodstawowych, wzięli udział w premierze spotu profilaktycznego „Którędy…”, nagranego podczas międzyszkolnych warsztatów aktorskich programu edukacyjnego „PaT” (Przyszłość a Ty).

Dzięki wieloletniej i owocnej współpracy między Multikinem Radom a Wydziałem Prewencji KWP zs. w Radomiu, premiera spotu profilaktycznego „Którędy…” odbyła się właśnie w przestrzeni kina. Reżyserem materiału był Grzegorz Jach, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Anetta Tomczyk, Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, nauczyciele oraz uczniowie biorący udział w realizacji spotu:

XII LO im. Witolda Gombrowicza w Radomiu: Jagoda Błaszczyk, Hania Frączek, Jan Seredyn, Julia Gorzkowska

XI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu: Wiktoria Kaca, Paulina Marcula, Franciszek Burchart, Oliwia Golus, Klaudia Wziątek, Patrycja Bobrowska

ZSZ im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”: Natalia Tęcza, Weronika Wagner, Jakub Łagowski, Oskar Wolak, Kacper Sułkowski, Zuzanna Król

V LO im. Romualda Traugutta w Radomiu: Dominika Figiel, Michał Wulczyński, Michalina Porczek, Maja Sadurska, Zuzanna Bąk

W premierze uczestniczyli również uczniowie szkół zaangażowanych w realizację projektu.

Film niesie wyrazisty przekaz, zwracając uwagę na narastający problem nadużywania urządzeń elektronicznych, które coraz częściej zastępują bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem i zaburzają relacje młodzieży zarówno z dorosłymi, jak i rówieśnikami.

Swoją gotowością do udziału w projekcie młodzi aktorzy udowodnili, że mają w sobie odwagę i dojrzałość, a jednocześnie pokazali, że młodzież potrafi być mądrym i inspirującym partnerem dorosłych.

Po premierze spotu odbył się wykład motywacyjny poprowadzony przez dr. Mariana Łakomskiego z Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Radomiu, którego tematem przewodnim było uzależnienie a relacje międzyludzkie.

Należy mieć świadomość, że młodych osób, ambitnych, postępujących zgodnie z normami społecznymi, zgodnie z prawem jest więcej, niż podczas warsztatów, a młodzież biorąca udział w nagraniu, jest delegacją młodego, kreatywnego pokolenia!!!

Wyk. A.M. Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu