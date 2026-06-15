Policjant po służbie ruszył na pomoc uczestnikom wypadku Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjanta z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji I w Radomiu, który w czasie wolnym od służby był świadkiem zdarzenia drogowego w Sokolnikach Suchych, możliwe było natychmiastowe udzielenie pomocy uczestnikom wypadku oraz sprawne powiadomienie służb ratunkowych.

Do zdarzenia doszło 14 czerwca w miejscowości Sokolniki Suche (powiat przysuski). Funkcjonariusz, przebywając prywatnie na posesji sąsiadującej z miejscem zdarzenia, usłyszał głośny huk. Natychmiast wybiegł na drogę, gdzie zauważył rozbite BMW.



Policjant bez wahania przystąpił do działań ratunkowych. Wyciągnął z pojazdu dwóch mężczyzn – kierowcę i pasażera – ocenił ich stan oraz udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej. Od obu czuć było alkohol. Jednocześnie funkcjonariusz powiadomił numer alarmowy 112, przekazując precyzyjne informacje niezbędne do skierowania na miejsce odpowiednich służb. Do czasu przyjazdu patrolu Policji i zespołu ratownictwa medycznego zabezpieczał miejsce zdarzenia i monitorował stan poszkodowanych.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że 20‑letni kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał do rowu i uderzył w ogrodzenie posesji. Badanie trzeźwości wykazało u niego blisko 2,5 promila alkoholu. Pasażer, 38‑letni mieszkaniec powiatu przysuskiego, z obrażeniami został przewieziony do szpitala.



20‑latek został zatrzymany. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W zależności od charakteru i rozległości obrażeń odniesionych przez pasażera, jego odpowiedzialność karna może zostać rozszerzona o spowodowanie wypadku drogowego.



Postawa policjanta po raz kolejny pokazuje, że funkcjonariusze Policji są gotowi reagować na zagrożenia i nieść pomoc nie tylko podczas służby, ale również poza nią.

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Autor: sierż. Aleksandra Bałtowska/MS