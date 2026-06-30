Rowerami pod prąd na drodze ekspresowej. Policjanci z Garwolina w porę przerwali ryzykowną wyprawę 8 i 9-latka Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci interweniowali na drodze ekspresowej po serii niemal równoczesnych zgłoszeń od kierowców, którzy zauważyli dwóch chłopców jadących na rowerach w kierunku Lublina. Dzieci, w wieku 8 i 9 lat, poruszając się bez kasków i pod prąd, były narażone na ogromne niebezpieczeństwo.

28 czerwca br., około godziny 19:30, garwolińscy policjanci niemal w tym samym czasie otrzymali kilka zgłoszeń od kierowców jadących drogą ekspresową na wysokości Garwolina. Zgłaszający informowali o dwóch małych chłopcach poruszających się na rowerach po trasie szybkiego ruchu.

Patrol ruchu drogowego natychmiast udał się na miejsce i potwierdził zgłoszenie. Na drodze ekspresowej znajdowało się dwóch chłopców w wieku 8 i 9 lat, obywateli Ukrainy. Nie mieli kasków, a ich jazda w przeciwnym kierunku ruchu mogła doprowadzić do tragicznego zdarzenia.

Policjanci szybko dotarli do dzieci i przewieźli je w bezpieczne miejsce. W rozmowie z opiekunami ustalono, że dorośli byli wyraźnie przestraszeni i od dłuższego czasu szukali chłopców, nie wiedząc, że oddalili się tak daleko i wjechali na drogę ekspresową.

Funkcjonariusze przypomnieli zasady dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych oraz konieczność stałego nadzoru nad dziećmi poniżej 10. roku życia podczas korzystania z rowerów na drogach publicznych. Wobec opiekunów podjęto dalsze działania przewidziane prawem.

Drogi ekspresowe są całkowicie niedozwolone dla ruchu rowerowego. Brak nadzoru nad małoletnimi może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu. Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych — ich bezpieczeństwo zależy również od odpowiedzialności dorosłych.

podkom. Małgorzata Pychner/PP