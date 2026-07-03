Empatia, profesjonalizm i szybka reakcja ostrołęckich policjantów docenione przez mieszkańca Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Poruszające podziękowania, które trafiły do Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce, są świadectwem niezwykłej empatii, profesjonalizmu i błyskawicznej reakcji policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. W chwili, gdy liczyła się każda sekunda, funkcjonariusze nie wahali się ani przez moment – ruszyli z pomocą mężczyźnie, którego bliska osoba potrzebowała pilnej interwencji medycznej. Ich zdecydowane działanie, wsparcie i zaangażowanie stały się dla rodziny ogromnym oparciem, a dla mieszkańca Ostrołęki powodem do wyrażenia głębokiej wdzięczności.

Do Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce wpłynął list od mieszkańca, w którym napisał:

Szanowny Panie Komendancie, pragnę wyrazić serdeczne podziękowania wobec funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce za ich profesjonalizm i empatię w krytycznej sytuacji. W niedzielę, gdy bliska mi osoba potrzebowała pilnej pomocy medycznej, ich szybkie działanie, empatia i zaangażowanie były nieocenione. Dzięki ich interwencji udało się uzyskać pomoc w kluczowym momencie. Ta postawa pokazuje, że funkcjonariusze z Ostrołęki podchodzą do swoich obowiązków z prawdziwą troską o drugiego człowieka. Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie i profesjonalizm.

Zdarzenie miało miejsce 28 czerwca br. mundurowi z drogówki zatrzymali kierowcę, który podczas policyjnej kontroli powiedział, że spieszy się do chorej mamy. Oświadczył, że seniorka potrzebowała pilnej pomocy medycznej. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli wraz z zaniepokojonym mężczyzną do jego domu, gdzie zastali załogę karetki pogotowia udzielającą kobiecie pomocy.

Na szczęście cała sytuacja zakończyła się pomyślnie, a seniorka otrzymała na czas niezbędną pomoc. Każdego dnia policjanci z Ostrołęki są gotowi nieść wsparcie lokalnej społeczności. Ta historia pokazuje, że policyjna służba to nie tylko egzekwowanie przepisów prawa i dbanie o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, empatia oraz gotowość do działania w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila.

Dziękujemy za przekazane słowa uznania. Są one motywacją do dalszej służby i utwierdzają nas w przekonaniu, że warto każdego dnia z pełnym zaangażowaniem pomagać mieszkańcom.

nadkom. Tomasz Żerański/MS