W Multikinach na Mazowszu rusza emisja spotu profilaktycznego „5 sekund – bo czasem tyle wystarczy, by zmienić całe życie” Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Od dziś w wybranych kinach w sieci Multikino na Mazowszu, przed wybranymi seansami, emitowany będzie spot profilaktyczny mazowieckiej drogówki pn. „5 sekund – bo czasem tyle wystarczy, by zmienić całe życie”. To kolejny etap kampanii profilaktycznej poświęconej bezpieczeństwu użytkowników hulajnóg elektrycznych. Emisja spotu możliwa jest dzięki wsparciu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Szacuje się, że przekaz trafi do około 100 tysięcy widzów.

Spot powstał również przy merytorycznym udziale Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, którego personel medyczny wsparł kampanię swoim doświadczeniem, podkreślając realne i długofalowe konsekwencje wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych.

Produkcja opowiada historię młodej osoby, która podczas jazdy hulajnogą elektryczną, bez kasku i z nadmierną prędkością, ulega poważnemu wypadkowi. To historia pokazująca, że tragedia nie zaczyna się w momencie przyjazdu służb ratunkowych. Zaczyna się kilka sekund wcześniej – od jednej nieprzemyślanej decyzji, chwili nieuwagi lub brawury. Wypadek trwa zaledwie kilka sekund, ale jego skutki mogą pozostać na całe życie. Często oznaczają długotrwałe leczenie, rehabilitację, cierpienie oraz utratę poczucia bezpieczeństwa. Każde takie zdarzenie to również dramat rodziny i bliskich, których życie z dnia na dzień również ulega zmianie.

Celem spotu jest skłonienie do refleksji i uświadomienie, że nawet krótka podróż hulajnogą elektryczną wymaga odpowiedzialności. Założenie kasku, dostosowanie prędkości do warunków i przestrzeganie przepisów zajmują zaledwie kilka sekund, a mogą uchronić przed tragedią.

Mazowiecka drogówka apeluje do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o rozsądek, wyobraźnię i przestrzeganie przepisów. Każda podróż powinna zaczynać się od odpowiedzialnej decyzji – założenia kasku, dostosowania prędkości do warunków oraz szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego. To proste wybory, które mogą ochronić zdrowie i życie.

Spot będzie emitowany w kinach :

Multikino Warszawa Młociny

Multikino Warszawa Targówek

Multikino Warszawa Złote Tarasy

Multikino Warszawa Wola

Multikino Warszawa Reduta

Multikino Radom

Muranów Warszawa

Odeon Sochaczew

podkom. Paulina Wołczyńska/BM