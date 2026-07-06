Rozpoczęło się wielkie święto filmu w Radomiu! Wystartowało Kameralne Lato 2026 Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj 19. edycja Międzynarodowych Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO to jak zawsze mnóstwo filmowych atrakcji, emocji i wartościowych treści. W niedzielę (5 lipca) rozpoczął się tydzień prawdziwego święta kina w Radomiu. Tradycyjnie w organizację festiwalu włączyli się mazowieccy policjanci. Współorganizatorami, w ramach festiwalu, Mazowieckiego Programu Profilaktyki Społecznej są: Ogólnopolski Program Komendy Głównej Policji „Przyszłość a Ty” oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Festiwal ruszył 5 lipca uroczystą paradą sprzed Kamienicy Deskurów. W rytm filmowych przebojów w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach barwny pochód przeszedł przez Rynek Miasta Kazimierzowskiego. Po paradzie muzyczna energia przeniosła się do Muszli Koncertowej w Parku im. Tadeusza Kościuszki, gdzie wystąpił radomski zespół „Mistrz i Małgorzata”.

Tegoroczna edycja szczególnie mocno wychodzi na miasto. W ramach cyklu „Niebo nad Radomiem” mieszkańcy będą mogli oglądać filmy pod gołym niebem. Przed każdym pokazem zaplanowano spotkania z twórcami i aktorami prowadzone przez Łukasza Adamskiego. Na festiwalowej scenie pojawią się m.in. Olaf Lubaszenko, Kordian Kądziela, Piotr Cyrwus i Kamila Urzędowska. W repertuarze m.in. „Rambo – Pierwsza krew”, „E=mc²” Olafa Lubaszenki, „LARP. Miłość, trolle i inne questy” Kordiana Kądzieli oraz „Wujek Foliarz” Michała Tylki.

Nowością 19. edycji jest program „KRÓTKO I DOSTĘPNIE” – inicjatywa promująca dostępność kultury filmowej. Wybrane krótkie metraże zostaną zaprezentowane z audiodeskrypcją i napisami rozszerzonymi, dzięki czemu festiwal staje się otwarty również dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.7 lipca centrum Radomia zamieni się w plan filmowy. Przy fontannach na ul. Żeromskiego odbędzie się wyjątkowa Scena Specjalna – widowiskowa akcja realizowana na żywo z udziałem publiczności. Za reżyserię odpowiada Bodo Kox, a główną rolę zagra Anna Mucha. Wydarzenie nawiązywać będzie do 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976 w ramach programu filmowo-edukacyjnego SCENARIUSZ’76. Kulminacją tego nurtu będzie ogłoszenie laureatów konkursu na treatment filmu inspirowanego wydarzeniami czerwca 1976 roku.

W programie festiwalu znalazła się również 5. edycja FREEDOM Film Festival – Ogólnopolski i Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych. W jury zasiądą m.in. Magdalena Łazarkiewicz (przewodnicząca Konkursu Polskiego), Piotr Cyrwus, Kamila Urzędowska, Agnieszka Smoczyńska (przewodnicząca Konkursu Międzynarodowego), Anna Mucha oraz Bartosz M. Kowalski.

Przez cały tydzień mazowieccy policjanci wraz z realizatorami programu „Przyszłość a Ty” będą prowadzić działania profilaktyczne – warsztaty, prelekcje i spotkania z młodzieżą na temat bezpieczeństwa w sieci, świadomych wyborów oraz odpowiedzialności społecznej:

7 lipca – „Kameralne Lato Dzieciom”: projekcja filmu „Za duży na bajki 3” (reż. Kristoffer Rus) oraz dyskusja o bezpieczeństwie, odpowiedzialności i relacjach rówieśniczych - poprawadzi Jarosław Basaj wspólnie z mł. asp. Jolantą Matejek

9 lipca – „O!PLANOCKA 2026 – Dzieci mają głos!”: zestaw filmów animowanych i warsztaty dla dzieci 6–11 lat (pokaz przyjazny sensorycznie) również pod kierunkiem Jarosława Basaja i mł. asp. Jolanty Matejek.

10 lipca – debata „Twórcza resocjalizacja i twórcza profilaktyka – film jako nowoczesne narzędzie profilaktyki społecznej i edukacji” z udziałem m.in. mł. insp. Agnieszki Guzy.

11 lipca – na Gali Finałowej również nie zabraknie mazowieckich policjantów.

Festiwal po raz kolejny udowadnia, że kultura i profilaktyka mogą iść ze sobą w parze, budując w młodych ludziach poczucie sprawczości i szacunek do historii oraz drugiego człowieka.

19. edycja KAMERALNEGO LATA potrwa od 5 do 11 lipca 2026 r.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/PP