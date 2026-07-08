Niebezpieczną jazdę przerwali policjanci. 15-latek pędził hulajnogą elektryczną 61 km/h Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Brakiem wyobraźni i skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 15-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego, który poruszał się hulajnogą elektryczną z prędkością aż 61 km/h. Pojazd był zmodyfikowany w sposób umożliwiający osiąganie znacznie większych prędkości niż dopuszczają obowiązujące przepisy. Policjanci przerwali niebezpieczną jazdę, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 lipca, w miejscowości Bartniki. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu zauważyli kierującego hulajnogą elektryczną, który poruszał się jezdnią z bardzo dużą prędkością. Funkcjonariusze dokonali pomiaru, który wykazał, że kierujący jechał z prędkością 61 km/h.

Policjanci natychmiast podjęli interwencję. Jak się okazało, hulajnogą kierował 15-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. Mundurowi ustalili również, że pojazd został zmodyfikowany w sposób umożliwiający rozwijanie prędkości znacznie przekraczających parametry przewidziane dla hulajnóg elektrycznych. Dodatkowo nastolatek poruszał się jezdnią, na której dopuszczalna prędkośc jest wyższa niż 30km/h mimo wyznaczonego chodnika.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami funkcjonariusze sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o wzmożony nadzór nad sposobem korzystania przez dzieci i młodzież z hulajnóg elektrycznych oraz o kontrolowanie stanu technicznego tych pojazdów. Coraz częściej spotykane są przypadki samodzielnego modyfikowania hulajnóg w celu zwiększenia ich prędkości, co stwarza ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno kierujących, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Przy prędkości przekraczającej 60 km/h nawet niewielka przeszkoda, utrata panowania nad pojazdem czy zderzenie z pieszym lub samochodem mogą zakończyć się tragedią. Warto pamiętać, że hulajnoga elektryczna nie zapewnia kierującemu żadnej ochrony, a skutki upadku przy tak dużej prędkości mogą być nieodwracalne.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w dużej mierze zależy od odpowiedzialności dorosłych. Rozmowa o zasadach bezpiecznego poruszania się, przypominanie o obowiązujących przepisach oraz reagowanie na niebezpieczne zachowania mogą zapobiec dramatycznym zdarzeniom.

asp. Ilona Cichocka/PP