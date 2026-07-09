Kryminalni zatrzymali „odbieraka”. 29-latek trafił do aresztu Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, ustalili i zatrzymali 29-letniego podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”, do którego doszło w maju na terenie Zwolenia. Decyzją sądu mężczyzna na trzy miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat pozbawiania wolności.

Do oszustwa doszło w maju br. na terenie powiatu zwoleńskiego. Pisaliśmy o tym w komunikacie: Fałszywy policjant wyniósł z domu oszczędności. Seniorki straciły ponad 130 tys. złotych

Sprawą od początku zajmowali się zwoleńscy kryminalni. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej oraz ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ustalono tożsamość mężczyzny podejrzewanego o udział w przestępstwie. 29-latek został zatrzymany w poniedziałek, 7 lipca 2026 r. w Radomiu.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że jego rolą było odebranie pieniędzy od pokrzywdzonych.

Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, do którego się przyznał.

W środę, 8 lipca 2026 r., na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu Sąd Rejonowy w Zwoleniu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

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asp. Katarzyna Słyk/MS