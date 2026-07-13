Międzynarodowe święto kina za nami Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Zakończyła się 19. edycja Międzynarodowych Spotkań Filmowych „Kameralne Lato”. Podczas uroczystej gali finałowej, która podsumowała także 5. edycję Freedom Film Festival, film Julii Kopki „Jednostka” otrzymał prestiżową nagrodę Komendanta Głównego Policji w ogólnopolskim konkursie filmów młodzieżowych „Wysokie Loty”. W imieniu Komendanta nagrodę wręczyli nadinsp. Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu oraz Grzegorz Jach - pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa.

W Radomiu po raz dziewiętnasty odbyły się Międzynarodowe Spotkania Filmowe „Kameralne Lato”. Przez kilka dni (5-11.07) miasto gościło liczne wydarzenia kulturalne, projekcje kina niezależnego oraz plenerowe pokazy, a także warsztaty i działania edukacyjne skierowane do młodych twórców filmowych. Festiwal od lat kładzie duży nacisk na rozwój młodych talentów, dzięki temu uczestnicy mogą stawiać swoje pierwsze kroki w profesjonalnym świecie kina. Kulminacją festiwalu była uroczysta gala finałowa, która odbyła się w sobotę 11 lipca podczas której podsumowano zarówno 19. odsłonę „Kameralnego Lata”, jak i 5. edycję Freedom Film Festival.

W ogólnopolskim konkursie filmów młodzieżowych „Wysokie Loty” film Julii Kopki „Jednostka” otrzymał nagrodę Komendanta Głównego Policji. W jego imieniu wręczyli ją nadinsp. Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu, wspólnie z Grzegorzem Jachem - pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa. Nagroda została przyznana za promowanie wartości społecznych oraz za aktualny i ważny społecznie temat. Film w sposób wyrazisty podkreśla ostrzegawczy wymiar nadużywanego wpływu sztucznej inteligencji na codzienne życie.

Platynowego Łucznika - Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia w wysokości 10 000 zł zdobył film „I am not here anymore” w reżyserii Nawojki Wierzbowskiej.

Z okazji 50 rocznicy Radomskiego Czerwca '76 został oddany hołd uczestnikom wydarzenia. W konkursie na treatment filmu fabularnego inspirowanego wydarzeniami radomskimi z Czerwca 1976 roku - jury przyznało nagrodę główną Rafałowi Lipskiemu i Piotrowi Maniszewskiemu za treatment „Port Radom”. Autorzy zostali docenieni za oryginalność ukazania przełomowych wydarzeń Radomskiego Czerwca ’76 z perspektywy bohatera dziecięcego, a także za powiązanie roku 1976 nie tylko z robotniczą historią miasta, ale i z trudnymi wyzwaniami początku XXI wieku.

Wydarzenie to było pełne emocji, wzruszeń i niezapomnianych chwil. Za rok Radom już po raz dwudziesty gościć będzie to wyjątkowe święto kina.

Autor: podkom. Agnieszka Matysiak/BM