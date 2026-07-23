Sokołowscy policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim zlikwidowali nielegalne laboratorium służące do produkcji narkotyków syntetycznych. W trakcie działań zabezpieczono prawie 163 kilogramy substancji psychotropowej 3‑CMC (klofedronu), a także blisko 388 litrów półproduktów w postaci nieskrystalizowanej. W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby. Dwójka z nich usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policjanci ustalili, że na terenie jednej z posesji w miejscowości Lebiedzie (gm. Sterdyń) może funkcjonować nielegalne zaplecze do produkcji narkotyków. 17 lipca 2026 r. policjanci podczas przeszukania zabudowań gospodarczych ujawnili kompletny zestaw urządzeń służących do wytwarzania substancji psychotropowych. W pomieszczeniach znajdowały się reaktory oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie produkcji na dużą skalę. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili wszystkie pomieszczenia, zabezpieczając sprzęt oraz ślady świadczące o prowadzonej nielegalnej działalności.

W trakcie czynności zabezpieczono ponad 162 kilogramy klofedronu oraz liczne półprodukty i mieszaniny chemiczne, które były częścią trwającego procesu wytwarzania. Ujawnione laboratorium miało charakter zorganizowany i przygotowany do produkcji znacznych ilości narkotyków syntetycznych, co potwierdza zarówno ilość zabezpieczonych substancji, jak i profesjonalne wyposażenie.

Podczas realizacji funkcjonariusze zatrzymali trzech mieszkańców powiatu sokołowskiego w wieku 68, 56 i 42 lat oraz 48‑letnią mieszkankę powiatu węgrowskiego.

42‑latek i 48‑latka zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące wytwarzania — wbrew przepisom ustawy — znacznych ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim zastosował wobec kobiety i mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

mł. asp. Aneta Szurowska/MS

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