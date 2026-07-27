Zatrzymani w sprawie postrzelenia 41-latka w Koszelówce Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj W ciągu zaledwie kilku godzin policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku ustalili i zatrzymali dwie osoby w związku z postrzeleniem 41-letniego mężczyzny, do którego doszło w niedzielę, w powiecie płockim. Funkcjonariusze zabezpieczyli broń i pojazd, którym poruszali się zatrzymani.

Do zdarzenia doszło 26 lipca około godz. 16.00 na ul. Jeziornej w Koszelówce. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że strzał został oddany najprawdopodobniej z przejeżdżającego pojazdu, który następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Na miejscu pracowali policjanci, w tym funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy. Jeszcze tego samego dnia 41-latek opuścił szpital. Policjanci wykonali z pokrzywdzonym niezbędne czynności procesowe.

Równolegle prowadzone były szeroko zakrojone działania operacyjne mające na celu ustalenie sprawcy zdarzenia. Już po kilku godzinach policjanci trafili na trop osób, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem.

Następnego dnia rano, kryminalni zatrzymali 41-letnią kobietę oraz 43-letniego mężczyznę, mieszkańców powiatu płockiego. W miejscu zamieszkania zatrzymanych, policjanci ujawnili i zabezpieczyli 3 jednostki broni, w tym broń pneumatyczną, z której prawdopodobnie padł strzał. Funkcjonariusze zabezpieczyli również pojazd, którym poruszali się zatrzymani.

Zgromadzone materiały zostaną przekazane do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie.

kom. Monika Jakubowska

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