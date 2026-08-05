Zdecydowana reakcja policjantów po służbie. Zatrzymali pijanego kierowcę Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci udowadniają, że służba nie kończy się z chwilą zdjęcia munduru. Funkcjonariusze z KWP zs. w Radomiu, będąc w drodze do Akademii Policji w Szczytnie, udaremnili dalszą jazdę skrajnie nieodpowiedzialnemu kierowcy. Zatrzymany mężczyzna miał ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie, a podczas próby ucieczki uszkodził inny pojazd.

Do zdarzenia doszło 28 lipca 2026 roku. Policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu wraz policjantem z Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP z siedzibą w Radomiu przemieszczali się służbowo w stronę Szczytna. W miejscowości Pilaszków zwrócili uwagę na Citroena. Styl jazdy kierowcy, poruszanie się wężykiem, najeżdżanie na krawężniki oraz brak umiejętności utrzymania prostego toru jazdy, jednoznacznie wskazywał na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Próba ucieczki i kolizja

Policjanci natychmiast powiadomili dyżurnego pod numerem alarmowym 112, podając aktualną lokalizację i kierunek jazdy Citroena. Widząc zagrożenie dla innych uczestników ruchu, podjęli decyzję o natychmiastowym działaniu i próbie udaremnienia dalszej jazdy.

Gdy policjanci podbiegli do auta, otworzyli drzwi i próbowali wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, poinformowali kierującego, że ma do czynienia z funkcjonariuszami Policji. Mężczyzna zignorował jednak wydawane polecenia, gwałtownie wrzucił bieg wsteczny i uderzył w stojącą za nim Skodę. Następnie ruszył do przodu i rzucił się do ucieczki.

Obezwładnienie i ponad 1,8 promila

Funkcjonariusze podjęli pościg za uciekającym pojazdem. W miejscowości Wąsy-Kolonia kierujący skręcił w ulicę Spokojną i na chwilę zatrzymał się. Policjanci natychmiast podbiegli do Citroena z obu stron, obezwładnili mężczyznę przy użyciu siły fizycznej i przytrzymali go do czasu przyjazdu patrolu.

Na miejsce przyjechali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego miejscowej komendy powiatowej. Badanie alkomatem wykazało u zatrzymanego kierowcy prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Kolejne badania wykonane w komendzie potwierdziły wysokie stężenie alkoholu.

Zatrzymany 34-letni Ukrainiec został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Zespół Prasowy KWP/RJ