Sekundy dzieliły ich od tragedii. Siedleccy policjanci zapobiegli wybuchowi gazu Data publikacji 12.08.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja, zdecydowanie i profesjonalizm siedleckich policjantów zapobiegły tragedii, do której mogło dojść w jednym z budynków wielorodzinnych w Siedlcach. Nietrzeźwy 65‑latek odkręcił zawór butli z gazem, a następnie – trzymając w ręku zapalniczkę – próbował doprowadzić do wybuchu. Policjanci z Wydziału Patrolowo‑Interwencyjnego KMP w Siedlcach, działając w warunkach bezpośredniego zagrożenia również dla własnego życia i zdrowia, błyskawicznie obezwładnili mężczyznę. Z budynku ewakuowano 38 osób.

W sobotę, 8 sierpnia, około godz. 15:30 dyżurny siedleckiej komendy otrzymał zgłoszenie od 46‑letniej kobiety dotyczące awantury domowej. Z przekazanych informacji wynikało, że jej 65‑letni mąż, będący pod działaniem alkoholu, wszczął awanturę, a gdy kobieta wyszła na zewnątrz, odmówił wpuszczenia jej do mieszkania.

Na miejsce skierowano policjantów z Wydziału Patrolowo‑Interwencyjnego. Mundurowi próbowali nakłonić mężczyznę do otwarcia drzwi, jednak 65‑latek konsekwentnie odmawiał. Sytuacja gwałtownie się zaostrzyła, gdy mężczyzna zagroził, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu.

Ze względu na realne zagrożenie życia mieszkańców na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną. Podjęto decyzję o ewakuacji trzypiętrowego bloku – w bezpieczne miejsce wyprowadzono 38 osób.

W związku z narastającym zagrożeniem zapadła decyzja o siłowym wejściu do mieszkania. Po wyważeniu drzwi policjanci natychmiast wyczuli intensywny zapach gazu. Zawór butli gazowej był odkręcony, a w środku znajdował się 65‑latek trzymający w ręku zapalniczkę, którą próbował uruchomić.

W tej sytuacji nie było czasu na wahanie. Policjant błyskawicznie ruszył w kierunku mężczyzny, obezwładnił go i odebrał zapalniczkę. Zdecydowana reakcja policjanta uniemożliwiła 65‑latkowi realizację zamiaru i zapobiegła tragedii, której skutki mogły być katastrofalne dla wielu osób.

Funkcjonariusze działali ze świadomością, że sami znajdują się w miejscu, w którym rozprzestrzeniał się gaz, a mężczyzna trzymający źródło ognia mógł w każdej chwili doprowadzić do jego zapłonu. Mimo bezpośredniego zagrożenia własnego życia priorytetem policjantów było jak najszybsze wyeliminowanie niebezpieczeństwa i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Na miejsce skierowano również zespół ratownictwa medycznego. 65‑latek, w asyście policjantów, został przewieziony do szpitala.

Ta interwencja pokazuje, jak ogromne znaczenie w sytuacjach kryzysowych mają opanowanie, profesjonalizm, właściwa ocena zagrożenia oraz umiejętność podjęcia decyzji w ciągu zaledwie kilku sekund. Funkcjonariusze działając w warunkach bezpośredniego niebezpieczeństwa, nie tylko skutecznie obezwładnili mężczyznę, ale przede wszystkim zapobiegli zagrożeniu dla życia i zdrowia wielu mieszkańców budynku.

Służba w Policji często oznacza konieczność wejścia tam, skąd inni są ewakuowani. W sobotnie popołudnie siedleccy policjanci, narażając własne życie i zdrowie, zrobili dokładnie to, czego wymagała sytuacja – zdecydowanie zareagowali, zanim doszło do tragedii.

kom. Ewelina Radomyska/MS