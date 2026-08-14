Ukradł bukiet dla swojej partnerki. Grozi mu do 10 lat więzienia Data publikacji 14.08.2026 Powrót Drukuj Niecodzienny cel wybrał sobie złodziej, który nocą włamał się do kwiatomatu na jednej z głównych ulic Płońska. Sprawca uszkodził szybę i drzwi urządzenia, a następnie zabrał znajdujący się w jednej ze skrytek bukiet kwiatów wart 250 zł. Choć jego łup nie był duży, straty spowodowane włamaniem przekroczyły 2300 zł. Dzięki nagraniom z monitoringu płońscy policjanci szybko ustalili, kto stoi za tym zdarzeniem.

Do włamania doszło w nocy 5 sierpnia, po godz. 3:00. Nieznany wówczas mężczyzna podszedł do stojącego przy jednej z głównych ulic Płońska kwiatomatu. Po otwarciu drzwi, podważył szklane drzwiczki jednej ze skrytek, w wyniku czego doszło do ich rozbicia. Z wnętrza skrytki zabrał znajdujący się w niej bukiet kwiatów o wartości 250 zł. Następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Sytuacja została zarejestrowana przez znajdującą się w pobliżu kamerę monitoringu. Policjanci zabezpieczyli nagranie i dokładnie je przeanalizowali. Na tej podstawie ustalili tożsamość mężczyzny. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Płońska, dobrze znany płońskim funkcjonariuszom.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Wyjaśnił, że bukiet ukradł dla swojej partnerki. Prezent okazał się kosztowny, bo wstępnie wartość skradzionego bukietu oraz uszkodzeń kwiatomatu oszacowano łącznie na ponad 2300 zł.

Za kradzież z włamaniem 41-latkowi grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

nadkom. Kinga Drężek‑Zmysłowska/BM