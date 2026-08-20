Wakacje się kończą, ale zasady bezpieczeństwa nigdy - AktualnościPolicja Mazowiecka

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Wakacje się kończą, ale zasady bezpieczeństwa nigdy

Data publikacji 20.08.2026
Powrót
Drukuj

Wakacje się kończą, ale wyjazdy dzieci na kolonie, obozy i wycieczki wciąż trwają. Autokar to nie tylko wygodny środek transportu – to miejsce, w którym proste zasady bezpieczeństwa mogą zadecydować o zdrowiu i życiu. Policja przypomina: pasy to obowiązek, który może uratować życie.

Film Wakacje się kończą, ale zasady bezpieczeństwa nigdy

Pobierz plik Wakacje się kończą, ale zasady bezpieczeństwa nigdy (format mp4 - rozmiar 34.22 MB)

Zapięcie pasów w autokarze to nie formalność – to ustawowy obowiązek i najskuteczniejsza ochrona przed skutkami wypadku. Masa pojazdu nie chroni pasażera, który nie jest przypięty. Przy nagłym hamowaniu lub przewróceniu się autokaru osoba bez pasów zostaje wyrzucona z fotela i uderza w sufit, szyby lub innych podróżnych. 

Równie niebezpieczny jest moment wysiadania. Autobus tworzy ogromne martwe pola. Nigdy nie wychodź na jezdnię bezpośrednio zza lub sprzed pojazdu – kierowcy Cię nie widzą. Najbezpieczniej poczekać, aż autokar odjedzie, i dopiero wtedy przejść przez drogę.

Rodzice i opiekunowie – to Wasza odpowiedzialność. Przed każdym wyjazdem przypomnijcie dzieciom: pasy zapinamy zawsze, a zza autobusu nigdy nie wychodzimy. Te proste zasady obowiązują także na ostatnich wakacyjnych wyjazdach.

 

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/PP

Powrót na górę strony