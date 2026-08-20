Wakacje się kończą, ale zasady bezpieczeństwa nigdy Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj Wakacje się kończą, ale wyjazdy dzieci na kolonie, obozy i wycieczki wciąż trwają. Autokar to nie tylko wygodny środek transportu – to miejsce, w którym proste zasady bezpieczeństwa mogą zadecydować o zdrowiu i życiu. Policja przypomina: pasy to obowiązek, który może uratować życie.

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Zapięcie pasów w autokarze to nie formalność – to ustawowy obowiązek i najskuteczniejsza ochrona przed skutkami wypadku. Masa pojazdu nie chroni pasażera, który nie jest przypięty. Przy nagłym hamowaniu lub przewróceniu się autokaru osoba bez pasów zostaje wyrzucona z fotela i uderza w sufit, szyby lub innych podróżnych.

Równie niebezpieczny jest moment wysiadania. Autobus tworzy ogromne martwe pola. Nigdy nie wychodź na jezdnię bezpośrednio zza lub sprzed pojazdu – kierowcy Cię nie widzą. Najbezpieczniej poczekać, aż autokar odjedzie, i dopiero wtedy przejść przez drogę.

Rodzice i opiekunowie – to Wasza odpowiedzialność. Przed każdym wyjazdem przypomnijcie dzieciom: pasy zapinamy zawsze, a zza autobusu nigdy nie wychodzimy. Te proste zasady obowiązują także na ostatnich wakacyjnych wyjazdach.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/PP