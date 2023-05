Mł. asp. Wioleta Szymanik z wyszkowskiej policji, która pomogła kobiecie w trudnej sytuacji życiowej została nagrodzona przez Wojewodę Mazowieckiego Data publikacji 16.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński wręczył list gratulacyjny mł. asp. Wiolecie Szymanik, funkcjonariuszce wyszkowskiej policji, która w czasie służby poznała kobietę w ciąży. Kobieta znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej. Funkcjonariuszka, poznawszy jej historię, nie pozostała obojętna i zorganizowała zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy. W ciągu kilku dni udało się zdobyć m.in. łóżeczko, wózek, ubranka, kosmetyki czy pieluchy. W swoją inicjatywę policjantka zaangażowała rodzinę, znajomych, przyjaciół oraz ludzi dobrej woli. Uroczyste spotkanie odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie.

W poniedziałek (15.05) w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowskie odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli;Tobiasz Bocheński-Wojewoda Mazowiecki wraz z Sylwestrem Dąbrowskim-I Wicewojewodą Mazowieckim, insp. Jakub Gorczyński -I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, Anna Kaszuba-Dyrektor Biura Wojewody, Komendanci Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, funkcjonariuszki i funkcjonariusze wyszkowskiej komendy oraz oczywiście bohaterka uroczystości - mł. asp. Wioleta Szymanik.



Dla policjantki uroczystość była dużym zaskoczeniem. Nie spodziewała się takiej reakcji na zorganizowaną przez siebie zbiórkę.



Kiedy natrafiłem w mediach na tę informację, od razu wiedziałem, że chcę tutaj przyjechać - przyznał Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński. - W ostatnich tygodniach widzimy w mediach bardzo dużo informacji o zdarzeniach tragicznych, które dotykają nasze wspólnoty lokalne w różnych częściach kraju, które budzą w każdym człowieku poczucie głębokiego smutku związanego z tym, jak straszliwie potrafi zachować się człowiek w stosunku do tych, którzy są słabsi, bezbronni. Gdyby świat składał się tylko z takich ludzi, byłby miejscem straszliwym, ale nie składa się. Mamy takie osoby jak pani aspirant. Osoby, które przysparzają dobra w naszych wspólnotach lokalnych. Takich bohaterów, bohaterek w całej Polsce jest bardzo wielu. Cieszę się, że możemy dzisiaj pokazywać postawę godną naśladowania po to, aby mieszkańcy województwa mazowieckiego zdawali sobie sprawę, że we wspólnotach lokalnych, służbach mundurowych znajdują się osoby, które są gotowe bezinteresownie pomóc, zatrzymać się nad losem drugiego człowieka, popatrzeć na jego problemy, wyjść poza ramy regulaminu i zrobić coś, co obiektywnie jest po prostu dobre. Chciałbym złożyć pani aspirant gratulacje i powiedzieć, że wystąpię do komendanta wojewódzkiego z poparciem wniosku o odznaczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chciałbym prosić wszystkich funkcjonariuszy podległych komendzie wojewódzkiej policji czy komendzie stołecznej o branie przykładu z pani aspirant. Właśnie tego rodzaju zachowania zwiększają szacunek do munduru, do państwa polskiego, przysparzają dobra we wspólnotach lokalnych. Wojewoda również włączył się do zorganizowanej przez Wioletę Szymanik akcji i przywiózł upominki dla przyszłej mamy.



Gratulacje wyszkowskiej policjantce złożył także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jakub Gorczyński: - Pomagać i chronić to jedna z naszych dewiz. Gratuluję pani w imieniu wszystkich policjantów garnizonu mazowieckiego. Jest pani przykładem postaw, które powinniśmy wyróżniać. Dziękujemy wszystkim policjantom, którzy swoją postawą pomagają uchodźcom z Ukrainy, ale też naszym obywatelom. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu wyróżnił policjantkę nagrodą finansową, którą nagrodzona, dziękując za wyróżnienie, zapewniła, że pieniądze przeznaczy na zakup środków do pielęgnacji dziecka, które niebawem przyjdzie na świat.



Gratulacje policjantce złożyli również I Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie podinsp. Mariusz Sycik wraz z I Zastępcą mł. insp. Krzysztofem Szczudło oraz zgromadzeni na uroczystości policjanci wyszkowskiej komendy.



Każdy z nas mierzy się z różnymi problemami, mniejszymi i większymi, które sprawiają, że znajdujemy się na pewnych zakrętach naszego życia. Pięknie jest, kiedy mamy wokół siebie ludzi, na których możemy liczyć, którzy nam pomogą. Czasem zdarza się jednak, że nie mamy wsparcia. Wówczas problemy, nawet te wydawałoby się błahe, stają się murem nie do pokonania. Pomaganie nic nas nie kosztuje. Czasem wystarczy pomysł, odrobina chęci i czasu, a przede wszystkim wsparcie innych ludzi, którzy mają wielkie serca - mówiła mł. asp. Wioleta Szymanik. - Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. Największą nagrodą dla nas jest radość i szczery uśmiech na twarzy osoby, której mogliśmy pomóc.



Mł. asp. Wioleta Szymanik jest funkcjonariuszem policji od 2014 roku. Funkcjonariuszka stale podwyższa poziom wiedzy zawodowej i zdobywa niezbędne w służbie doświadczenie. Wielokrotnie była nagradzana za swoje zaangażowanie oraz osiągane wyniki. Od kilku lat zaangażowana jest w pracę z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami. Jej działania w dziedzinie profilaktyki podparte są fachową wiedzą pozyskaną nie tylko podczas szkoleń resortowych, ale również dodatkowych kursów, które policjantka realizuje we własnym zakresie. Mł. asp. Wioleta Szymanik jest otwarta i wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka, o czym wie nie tylko młodzież z wyszkowskich szkół. Jej charyzmę i chęć działania i niesienia pomocy poznali również seniorzy oraz inni dorośli mieszkańcy powiatu wyszkowskiego. Mł. asp. Wioleta Szymanik zawsze z godnością i dumą reprezentuje mundur policjanta. Zarówno postawa policjantki, dotychczasowa służba, jak i sposób realizacji obowiązków służbowych i uzyskiwane w służbie wyniki są godne naśladowania.



Mł. asp. Wiolecie Szymanik jeszcze raz gratulujemy postawy oraz wyróżnienia.

Autor: kom. Damian Wroczyński