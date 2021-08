Sukces policyjnego psa tropiącego Data publikacji 17.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policja z roku na rok ma do dyspozycji coraz nowocześniejszy sprzęt, jednak rola zwierząt policyjnych jest wciąż nie do przecenienia. Psy policyjne wiernie służą funkcjonariuszom i pomagają im skuteczniej wypełniać swoje obowiązki. Natura obdarowała psy niezwykłą psychiką i silnie rozwiniętymi zmysłami słuchu, wzroku, a przede wszystkim węchu.

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej od 2014r pełni służbę owczarek niemiecki Jason wspólnie z przewodnikiem sierż.szt. Sylwestrem Wyrzykowskim. Dotychczas wielokrotnie brali udział w działaniach policyjnych z pozytywnym rezultatem.

W ubiegłą niedzielę na terenie miasta Ostrów Mazowiecka doszło do kradzieży z włamaniem. Sprawcy po wyważeniu drzwi wejściowych dostali się do wnętrza niezamieszkałego budynku mieszkalnego, skąd ukradli telewizor. Do działań wkroczył pies tropiący Jason, który podjął trop i odnalazł skradzione mienie oraz miejsce zamieszkania sprawcy kradzieży. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzone są w komendzie w Ostrowi Mazowieckiej.