Kryminalni z Płocka zatrzymali 21-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa Data publikacji 11.02.2022 W niespełna dwie godziny od zgłoszenia kryminalni z Płocka zatrzymali 21-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Jak ustalili śledczy, podejrzany ugodził nożem 35 –letniego płocczanina, który w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Dzięki zebranemu przez policjantów materiałowi dowodowemu, 21-letni płocczanin usłyszał w prokuraturze zarzut, za który grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa prowadzi Prokuratura Rejonowa w Płocku.

Wczoraj rano w jednym z płockich mieszkań doszło do ugodzenia nożem 35-latka. Płocczanin w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. Tuż po otrzymanym zgłoszeniu płoccy kryminalni ruszyli do działania, aby jak najszybciej ustalić i zatrzymać podejrzewanego o ten czyn. W niespełna dwie godziny od zdarzenia policjanci zatrzymali do sprawy czterech mężczyzn, w wieku od 21 do 46 lat. Trzech z nich w chwili zatrzymania było nietrzeźwych. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu.

Intensywnie pracujący nad sprawą policjanci krok po kroku ustalali przebieg tego poważnego zdarzenia. Śledczy zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutu jednemu z zatrzymanych.

Dzisiaj 21-letni płocczanin usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna był już wcześniej karany za różnego rodzaju przestępstwa. Prokuratura Rejonowa w Płocku podejmie decyzję o wystąpienie z wnioskiem do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.

Pozostali zatrzymani decyzją prokuratora po czynnościach zostali zwolnieni.

podkom. Marta Lewandowska