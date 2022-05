Niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym

Niestosowanie się przez kierowców do sygnalizacji świetlnej przed przejazdem kolejowym może doprowadzić do tragedii. Niestety nadal dochodzi do takich sytuacji, kiedy kierujący wjeżdżają za sygnalizator podczas nadawania czerwonego sygnału narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo.