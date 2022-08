Pościg za piratem drogowym zakończony w policyjnej celi Data publikacji 31.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Współpraca funkcjonariuszy trzech komend z terenu dwóch województw doprowadziła do zatrzymania nietrzeźwego 35-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Tomaszowie Mazowieckim. Intensywne czynności procesowe nadzorowane przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Przysusze doprowadziły do przedstawienia zarzutów i aresztowania mężczyzny. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (27.08) w nocy. Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę bmw, który na widok policyjnego radiowozu i wydawanych poleceń do zatrzymania gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać.

Policyjny pościg za kierowcą był prowadzony przez kilkadziesiąt kilometrów, przez teren województwa łódzkiego i mazowieckiego. Udział pościgu brali policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna i Przysuchy. Kierowca bmw poruszał się w dużą prędkością dochodzącą nawet do 190 km/h, często zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu uniemożliwiając wyprzedzenie i zatrzymanie jego auta. W Gielniowie (pow. przysuski) kierowca bmw doprowadził do zderzenia z oznakowanym radiowozem z Opoczna. W wyniku zdarzenia jeden z opoczyńskich policjantów z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Okazało się, że uciekającym autem kierował 35-letni obywatel Ukrainy.

Dzięki współpracy policjantów z trzech różnych komend, w tym przysuskich funkcjonariuszy mężczyzna został ujęty przez policjantów z Opoczna (woj. łódzkie). Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało, że ma on ponad dwa promile alkoholu w organizmie. W toku dalszych czynności okazało się, że nietrzeźwy pirat w 2019 roku został prawomocnie skazany przez sąd w Tomaszowie Mazowieckim za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Na miejscu wykonano czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowy w Przysusze. W niedzielę mężczyzna usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, czym zmusił policjantów do pościgu oraz kierowania podjazdem w stanie nietrzeźwości będąc prawomocnie skazanym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwa grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Przysusze 35-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Autor: mł. asp. Izabela Górazdowska