Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej Data publikacji 16.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od dziś policjanci i pracownicy Policji z ostrowskiej komendy mają swój sztandar, który został ufundowany przez społeczność powiatu ostrowskiego jako dowód uznania dla ich służby i pracy. Akt nadania podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Sztandar z rąk starosty ostrowskiego Zbigniewa Chrupka odebrał nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji, a następnie wręczył go mł. insp. Krzysztofowi Szymańskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

16 września 2022 - ta data na długo pozostanie w pamięci policjantów, pracowników Policji i mieszkańców powiatu ostrowskiego. Dzień, w którym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymali sztandar - symbol męstwa, odwagi i honoru. W uroczystości udział wzięli nadinsp. Dariusz Augustyniak-I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Arkadiusz Czartoryski Wiceminister Sportu i Turystyki , Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki, nadinsp. Waldemar Wołowiec Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu wraz z Zastępcą mł.insp. Piotrem Janikiem, Jego Ekscelencja ks. dr Janusz Stepnowski Biskup Diecezji Łomżyńskiej z duchownymi, Zbigniew Chrupek starosta powiatu ostrowskiego, Jerzy Bauer burmistrz Ostrowi Mazowieckiej wraz z wójtami z powiatu ostrowskiego, przedstawiciele wojska, straży pożarnej, wymiaru sprawiedliwości, kierownicy instytucji oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Uroczysty apel, w trakcie którego, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, wręczony został sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej odbył się w obiekcie sportowym MOSiR-OMEGA. Uroczystość poprzedziła msza święta w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza, którą celebrował Jego Ekscelencja Ks. dr Janusz Stepnowski Biskup Diecezji Łomżyńskiej. Po mszy świętej Kompania Honorowa KWP zs. w Radomiu, Orkiestry Reprezentacyjnej KGP oraz policjantów i zaproszonych gości przemaszerowali do miejsca, gdzie odbyła się główna uroczystość.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi - I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który po oddaniu honoru sztandarom dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie przy taktach Mazurka Dąbrowskiego, odśpiewanego przez kompanię honorową i zebranych gości, podniesiono na maszt flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł. insp. Krzysztof Szymański mówiąc m.in.: „Nadanie sztandaru jest uroczystym momentem zjednoczenia ludzi, dla których słowa: „Bóg-Honor-Ojczyzna” są drogowskazem w codziennej służbie drugiemu człowiekowi. 16 września 2022 r. to data, która na długo zapadnie w naszej pamięci. Dzień, w którym Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej otrzymała sztandar. To niezmiernie ważny i piękny gest uznania dla codziennej trudnej służby i pracy policjantów i pracowników ostrowskiej komendy. To dla nas zaszczyt, honor i ogromne wyróżnienie.”

Następnie odczytano akty nadania i wręczenia Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, a w drzewce wbito 16 gwoździ honorowych i pamiątkowy z okazji 100 rocznicy powołania służby cywilnej. Poświęcenia Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej dokonał Jego Ekscelencja Ks. dr Janusz Stepnowski Biskup Diecezji Łomżyńskiej.

Potem nastąpiła ceremonia wręczenia i prezentacji sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Sztandar przekazany został z rąk Przewodniczącego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru-starosty ostrowskiego Zbigniewa Chrupka, za pośrednictwem reprezentującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł. insp. Krzysztofa Szymańskiego.

Uroczystość nadania sztandaru ostrowskiej komendzie była też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, medali „Za długoletnią służbę” oraz odznak „Zasłużony Policjant”. Odznaczenia wręczyli nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów oraz krótkim występem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Dla mieszkańców powiatu ostrowskiego przygotowano również festyn poświęcony bezpieczeństwu z udziałem zaprzyjaźnionych instytucji i służb mundurowych.

Autor: mł.asp Marzena Laczkowska