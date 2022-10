Policyjny pościg ulicami Radomia Data publikacji 11.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci po pościgu zatrzymali 19-letniego kierującego bmw, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Podczas ucieczki spowodował kolizje z policyjnym radiowozem, a badanie wykazało, że kierował pojazdem mając prawie promil alkoholu w organizmie i czynny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Wczoraj (10.10), po godz. 19, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, na jednej z ulic Radomia, zauważyli pojazd bmw, którego kierujący nie zastosował się do znaków drogowych. Policjanci podali sygnał kierującemu do zatrzymania używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych policyjnego radiowozu, pomimo tego kierujący nie reagował na wydawane polecenia i zaczął uciekać. Do pościgu za bmw dołączyły się kolejne policyjne patrole. Na ulicy Suchej funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji w Radomiu zauważyli jadące bmw, które próbowali zatrzymać. Uciekinier zderzył się z radiowozem, w którym znajdowało się 7 funkcjonariuszy. Kierujący bmw, 19-latek został zatrzymany. Okazało się, że jest pod wpływem alkoholu, badanie wykazało 0,7 promila w organizmie.

W trakcie wykonywania dalszych czynności, policjanci ustalili, że kierujący posiada czynny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymany został również 21-letni pasażer bmw, przy którym funkcjonariusze znaleźli środki odurzające. W wyniku tego zdarzenia, 19-latek oraz 5 funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu potrzebowało pomocy medycznej. Wszyscy poszkodowani po przeprowadzonych badaniach zostali wypisani ze szpitala.

19-letni kierujący za popełnione przestępstwa w tym niezatrzymanie się do kontroli drogowej odpowie przed sądem.

Zespół Prasowy KWP