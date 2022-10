System mobilnych kamer zarejestrował niebezpieczne zachowania kierowców Data publikacji 31.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj System monitoringu ICam wykorzystywany jest w rożnych sytuacjach, również do nadzorowania miejsc niebezpiecznych. Tym razem było to miejsce wskazane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie oko kamery zarejestrowało, jak dwaj młodzi kierowcy celowo wprowadzali swoje pojazdy w poślizg.

W ramach działań podjętych we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu, z użyciem mobilnego systemu monitoringu ICam - mobile HD, radomscy policjanci zarejestrowali przypadki, w których dwóch kierujących, celowo wprowadziło pojazdy w poślizg boczny, czym stworzyli zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na podstawie nagrania funkcjonariusze ustalili sprawców tego wykroczenia. Obaj młodzi kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2500 zł, zatrzymano im prawo jazdy oraz Sąd Rejonowy w Radomiu orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy.

W ostatnim czasie coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia, również za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, że duże parkingi sklepowe, traktowane są przez niektórych kierowców jako tor wyścigowy. Zgłoszenia dotyczą nielegalnych wyścigów samochodowych oraz driftowania. Takim zachowaniem kierowcy, stwarzają zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo, takie zachowanie zakłóca spokój okolicznych mieszkańców.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, radomscy policjanci kontrolują te miejsca i reagują na popełnianie wykroczenia.

Sprzęt, który został wykorzystany do zarejestrowania tych zdarzeń to system kamer umożliwiający rejestrację obrazu oraz jego zdalną transmisję do komputera. Dzięki bardzo wysokiej mobilności kamery, każdego dnia może pracować w innym obszarze obserwacji. Nie wymaga żadnego okablowania, a nawet żadnego zasilania zewnętrznego. System monitoringu ICam – mobile HD może być zastosowany tam, gdzie nie przewidziano jeszcze infrastruktury telekomunikacyjnej czy okablowania. ICam został wyposażony w kamerę noktowizyjną, która sprawdza się również w ciemnych i trudno dostępnych miejscach.

sierż. szt. Kamil Warda

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 29.63 MB)