Pościg za kierującym audi. 122 km/h na 50-ce...Mazowiecka Grupa SPEED podsumowała tydzień działań na drogach Data publikacji 05.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie narzekają na brak pracy. Podczas codziennej służby funkcjonariusze z Mazowieckiej Grupy SPEED zatrzymują do kontroli nie tylko przekraczających dopuszczalną prędkość, ale również udaremniają dalszą jazdę nietrzeźwym kierowcą, a także podejmują pościgi za uciekającymi przed nimi kierującymi. Służba funkcjonariuszy "specgrupy" nigdy nie jest nudna.

W minionym tygodniu policjanci Mazowieckiej Grupy SPEED ujawnili 1025 wykroczeń drogowych, z których 750 to przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Zatrzymali 7 praw jazdy, 5 za przekroczenie prędkości pow. 50km/h. w obszarze zabudowanym. Udaremnili 3 nietrzeźwym kierującym dalszą jazdę oraz zatrzymali 2 kierujących, którzy wsiedli za kółko pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Skierowali 25 wniosków do sądów o ukaranie.

W piątek rano ostrowscy policjanci z grupy SPEED podczas patrolu ulic Ostrowi Mazowieckiej zauważyli audi, którego kierujący gwałtowanie zahamował przed przejściem dla pieszych stwarzając realne zagrożenie dla przewożonego pasażera oraz innych osób znajdujących się na jezdni. Auto odpowiadało opisowi sprawcy kradzieży paliwa sprzed kilku dni, dlatego policjanci postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe jednak kierujący audi nie reagował i dalej kontynuował jazdę, przyśpieszając. Wtedy rozpoczął się pościg o czym policjanci poinformowali dyżurnego ostrowskiej komendy. Kierujący audi jechał nadal z nadmierną prędkością w kierunku Łomży popełniając szereg wykroczeń polegających m.in. na niestosowaniu się do linii podwójnej ciągłej i ignorowaniu znaku STOP przed przejazdem kolejowym. Po opuszczeniu terenu miasta kierujący skręcił na parking szkoły średniej w Starym Lubiejewie, tam uciekł do budynku szkoły porzucając auto z 22-letnim pasażerem w środku. Policjanci zatrzymali 18-latka w pomieszczeniu gospodarczym szkoły. Chłopak stawiał czynny opór, próbował również wprowadzić policjantów w błąd podając dane brata. Zarówno 22-latek jak i 18-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do ostrowskiej komendy. Badanie stanu trzeźwości u kierującego wskazało ponad 1,1 promila alkoholu w organizmie, 18-latek nie miał uprawnień do kierowania i był poszukiwany przez miejscową prokuraturę celem odbycia kary aresztu. 22-latek miał 0,3 promila alkoholu w organizmie, ponadto policjanci znaleźli u niego marihuanę. Pasażer usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, natomiast 18-latek jeszcze w piątek został przewieziony do zakładu karnego i pozostaje w dyspozycji prokuratora, który będzie wykonywał z nim czynności.

Z kolei w sobotę (3.12) mundurowi z grójeckiej drogówki podczas kontroli prędkości w miejscowości Baranków zatrzymali 51-letniego kierowcę opla, który przekroczył dopuszczalna prędkość o 72 km/h. Na mężczyznę policjanci nałożyli mandat karny w kwocie 1500 zł,a swoim czynem na konto kierowcy kierowca dopisał sobie 15 punktów karnych. 51-latkowi zostało także zatrzymane prawo jazdy na czas 3 miesięcy.

Apelujemy o ostrożną jazdę! Jeden błąd na drodze może kosztować czyjeś życie!

Autor: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu