Policyjne mikołajki na Mazowszu Data publikacji 06.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj kozienicki dzielnicowy jako św. Mikołaj oraz inni policjanci wspólnie z wolontariuszami z Enei Wytwarzanie odwiedzili pacjentów oddziału dziecięcego w kozienickim szpitalu. Były prezenty oraz bezcenny dziecięcy uśmiech. Szpital odwiedzili też policjanci z Ostrołęki, a mundurowi z Sochaczewa w tym szczególnym dniu zaprosili do siebie 200 dzieci.

To kolejna tego rodzaju akcja policjantów z KPP w Kozienicach oraz wolontariuszy Enea Wytwarzanie skierowana do dzieci przebywających w szpitalu. Gospodarzem spotkania był ordynator oddziału dziecięcego dr Czesław Czechyra. Policyjny Mikołaj odwiedził każdą salę, na której przebywały dzieci. Było to dla nich lekkie zaskoczenie. Czyżby nie były grzeczne? Mimo wszystko chętnie odpowiadały policyjnemu Mikołajowi na pytania, a także mówiły wierszyki oraz śpiewały piosenki. Mikołaj nie miał żadnej rózgi, tylko same prezenty. Na buziach wszystkich najmłodszych pacjentów można było zobaczyć uśmiech. To bardzo ważne, bo właśnie niesienie radości i uśmiechu jest najlepszym lekarstwem w chorobie. Szpital odwiezili też policjanci z Ostrołęki.

W spotkaniu z sochaczewskimi policjantami wzięło udział blisko 200 dzieci z klas 0-3 z czterech szkół podstawowych w Kamionie, Kapturach, Śladowie i Kurdwanowie. W programie była krótka prelekcja na temat bezpieczeństwa dzieci zimą, kontaktach z osobami dorosła, korzyści z korzystania odblasków. Potem wspólne tańce, malowanie bombek, którymi później dzieci udekorowały nam choinkę. A na koniec „wisienka na torcie” czyli Mikołaj ze słodkimi prezentami.

W tym roku dzielnicowi z Pułtuska wcielili się w pomocników Świętego Mikołaja i odwiedzili najmłodszych ze Żłobka Miejskiego w Pułtusku. Spotkanie odbyło się w serdecznej, przyjaznej atmosferze. Dzieci były podekscytowane możliwością spotkania z policjantami i z radością odpowiedziały na wszystkie zadane pytania. Wizyta była też dobrą okazją do porozmawiania z dziećmi o bezpieczeństwie podczas poruszania się po drodze, co stanowiło cenną wartość edukacyjną.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem elementów odblaskowych uczestnikom, by poprawić ich widoczność, a tym samym bezpieczeństwo na drodze.

Policjanci z Lipska zorganizowali natomiast dla dzieci mikołajkowy turniej piłki nożnej.

Autor: podkom. Ilona Tarczyńska/asp. Agnieszka Dzik/Autor: sierż. Renata Soból

