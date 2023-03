#pomagamyichronimy - Sierpeccy i płoccy policjanci pilotowali do szpitala samochód z rodzącą kobietą Data publikacji 24.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Sierpca i Płocka pomogli rodzącej kobiecie, którą mąż przewoził do szpitala. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Z uwagi na zaistniałą sytuację i zagrożenie życia, funkcjonariusze przeprowadzili pilotaż samochodu do płockiego szpitala. Dzięki ich pomocy kobieta bezpiecznie dotarła na miejsce i trafiła pod opiekę lekarzy.

We wtorek (21.03) po południu oficer dyżurny sierpeckiej komendy odebrał zgłoszenie z prośbą o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala z rodzącą kobietą. Zgłaszający był zdenerwowany i przestraszony zaistniałą sytuacją. Dyżurny natychmiast polecił policjantom pilotaż samochodu z rodzącą kobieta do szpitala w Płocku.



Liczyła się każda minuta, zwłaszcza że natężenie ruchu o tej porze dnia jest duże i szybkie dotarcie do szpitala oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów było niemożliwe. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia rodzącej kobiety włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i przeprowadzili pilotaż samochodu. Dyżurny z sierpeckiej komendy w tym czasie skontaktował się z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Płocku i poprosił o wsparcie w pilotażu. Mundurowi powiadomili również szpital, którego personel czekał na przyjazd kobiety. Po bezpiecznym dojechaniu do placówki, rodzącą kobietą zajęli się lekarze.

Udzielona przez policjantów pomoc przyczyniła się do tego, że kobieta na czas znalazła się w szpitalu, gdzie została jej udzielona fachowa pomoc. Po porodzie mąż kobiety zadzwonił do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu i podziękował funkcjonariuszom za udzielone wsparcie. Jego radość była tym większa, gdyż żona urodziła zdrowego synka. Maluchowi i jego rodzicom życzymy dużo zdrowia!



Autor: asp. Katarzyna Krukowska/ZP KWP